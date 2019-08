Delmenhorst. Der SV Tur Abdin Delmenhorst hat bereits zum zweiten Mal in dieser Bezirksliga-Saison zu Null gespielt. Das Team von Trainer Andree Höttges gewann beim TSV Abbehausen durch den Treffer von Simon Matta mit 1:0.

Das Auswärtsspiel des SV Tur Abdin beim TSV Abbehausen stand am Sonntag eigentlich unter keinem guten Stern. Wegen eines Todesfalls in der Familie eines Teammitglieds fehlten drei Spieler, nach den drei Platzverweisen aus der Vorwoche waren drei weitere gesperrt. Doch die Delmenhorster Notelf zeigte einen disziplinierten und geschlossenen Autrifft und gewann auf dem Abbehauser Kunstrasen mit 1:0 (0:0), was Trainer Andree Höttges Respekt abrang: „Die Jungs haben es hervorragend gemacht. Der Sieg war hoch verdient.“

Drei der letzten vier Duelle verloren

In der Vorwoche hatte Höttges seinem Team fehlende Lust zur Abwehrarbeit unterstellt, die Spieler hatten sich seine harten Worte offenbar zu Herzen genommen. In Abbehausen, wo Tur Abdin drei der letzten vier Duelle hoch verloren hatte, waren die Gäste klar tonangebend und hatten regelmäßig Chancen, ohne dabei aber ins letzte Risiko zu gehen. Das Tor des Tages gelang Torschützenkönig Simon Matta, der nach einem Pass über die Abwehr von Artjom Prieb in der 56. Minute TSV-Keeper Sören Büsing ausspielte und sein drittes Saisontor erzielte.

Schon zweimal zu Null

Tur Abdin hätte höher gewinnen können, dafür spielte das Team am vierten Spieltag schon zum zweiten Mal in dieser Saison zu Null – in der gesamten Vorsaison war das den Delmenhorstern nur dreimal gelungen. „Mir hat es gefallen, wie kontrolliert wir das Spiel durchgezogen haben. Man kann nur als Team gewinnen, und das haben die Spieler heute mal wieder bewiesen“, lobte Höttges. Schon am Mittwoch steht ab 19 Uhr das Bezirkspokal-Drittrundenspiel beim TuS Emstekerfeld auf dem Programm, bei dem Höttges erneut improvisieren wird.