Delmenhorst. Der SV Baris Delmenhorst ist auf Platz drei der Bezirksliga-Tabelle vorgerückt. Die Mannschaft von Trainer Önder Caki drehte am Sonntag gegen den FC Hude ein 0:2 in ein 3:2.

Önder Caki war stolz auf seine Mannschaft. „Wir haben uns für unseren Fleiß belohnt“, stellte der Trainer der Trainer SV Baris am Sonntag zufrieden fest. Seine Mannschaft hatte gegen den FC Hude gerade ein 0:2 in ein 3:2 (2:2) gedreht und drei verdiente Punkte eingefahren. Die beiden Fußball-Bezirksligisten boten bei 30 Grad auf dem Sportplatz an der Lerchenstraße eine sehr ansprechende Partie.

Baris hat die erste Chance

Vor gut 100 Zuschauern hatte Baris in der sieben Minute die erste Chance des Spiels. Angreifer Dennis Kuhn konnte sich auf der rechten Seite gut durchsetzen, scheiterte aber an FC-Schlussmann Timo Hertlein. Nur zwei Minuten später schlug der Ball zum 0:1 im Baris-Gehäuse ein. Torschütze war Mohamed Alawie, der trocken von der Strafraumgrenze abgezogen hatte. Und die Huder kombinierten munter weiter. Die Baris-Defensive schien zu diesem Zeitpunkt noch nicht richtig auf dem Platz zu sein. Dies nutzte Hudes Maik Spohler gnadenlos aus. Sein Schuss schlug trocken rechts unten ein. „Wir haben die erste Viertelstunde ganz klar verschlafen“, merkte Önder Caki an.

Bruch im Huder Spiel

Doch dann folgte in der 25. Minute die obligatorische Trinkpause – und danach ein Bruch im Huder Spiel. Fortan setzte auch Baris mehr offensive Akzente. Diese wurden belohnt. Nach Flanke von Mert Tunc erzielte Mergim Bajqinovci den 1:2-Anschlusstreffer (32.). Und die Delmenhorster blieben am Drücker. In der 38. Minute gelang Mert Caki per Drehschuss der Ausgleich. Noch vor der Pause hätte Dennis Kuhn die Partie komplett drehen können, doch sein Schuss in der 45. Minute landete direkt in den Armen von Hertlein.

Partie blieb auffällig fair

Bei aller Rivalität blieb die Partie auffällig fair. Erst in der 55. Minute gab es die erste Gelbe Karte. Über die gesamte Spielzeit blieb es bei zwei Verwarnungen. In der 66. Minute vergab der eingewechselte Huder Dennis Lange die große Möglichkeit zur erneuten Führung, als er Baris-Keeper Orhan-Can Karakaya anschoss. Direkt im Gegenzug machte es Mikael-Cihan Blümel besser und markierte das 3:2 (67.) – Spiel gedreht.

Nach der zweiten Trinkpause folgte die Huder Schlussoffensive. Baris lauerte dagegen auf Konter. Die letzte Chance gehörte Hude in der vierten Minute der Nachspielzeit. Langes Freistoss segelt knapp vorbei.

Dickes Lob von Önder Caki

„Wir haben die Sonne nicht aus dem Körper bekommen. Sie war ein Faktor“, bilanzierte FCH-Coach Lars Möhlenbrock. Sein Team wäre mit 2:0 zwar gut reingekommen, aber bereits zur Pause wären acht seiner Spieler platt gewesen und wollten ausgewechselt werden. Aber: „Spielerisch haben sie es versucht.“ Önder Caki machte seiner Mannschaft ein ganz dickes Lob: „Offensiv sind wir überragend.“ Dies spiegelt sich auch in der Tabelle wider. Baris steht nach dem vierten Spieltag auf Platz drei.