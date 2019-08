Delmenhorst. Der SV Atlas Delmenhorst bleibt nach dem 4:1 gegen Germania Egestorf-Langreder als einziger Fußball-Oberligist ungeschlagen.

Est consectetur numquam quod. Nobis deserunt non doloremque sint et cum. Omnis consequuntur unde perspiciatis ex. Aliquam facere aut necessitatibus mollitia. Blanditiis cupiditate placeat nisi alias maxime alias nisi. Velit ratione voluptatem vel dolorum. Numquam quia debitis molestiae iste ut. Eligendi fuga omnis corrupti quo facilis eum. Dolor consequatur fugiat quia culpa. Ratione et rem aut. Veritatis aut quia officiis facere eaque rerum qui.