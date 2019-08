Stenum. Der VfL Stenum ist bisher die aufregendste Mannschaft der Fußball-Bezirksliga. Doch auch beim SV Baris Delmenhorst und dem SV Tur Abdin wird das Wochenende mit Spielen gegen den FC Hude und beim TSV Abbehausen spannend.

Den meisten Fußball-Trainern ist das Ergebnis naturgemäß wichtiger als das Erlebnis, Thomas Baake hat in seinen mittlerweile über sechs Jahren beim VfL Stenum die Leistung seiner Mannschaft aber selten nur an nackten Zahlen gemessen, sondern vor allem an dem, was er vor sich sah. Und was der Coach im Moment sieht, macht ihm offenkundig Freude: Obwohl die Stenumer nach drei Spielen schon neun Gegentore kassiert haben, haben sie einen starken Start hingelegt – weil sie mit zehn Treffern auch die stärkste Offensive der Bezirksliga stellen. Sechs verschiedene Spieler haben schon getroffen – der VfL ist zumindest in der Frühphase ein hochinteressantes Team. „Die Gegentore sieht man als Trainer nicht so gern. Aber unsere Art, Fußball zu spielen, gefällt mir sehr. Man hat richtig Bock auf jedes Spiel“, sagt Baake. Am Sonntag läuft Stenum ab 15 Uhr beim im Sommer runderneuerten Landesliga-Absteiger und Bezirkspokalsieger SV Brake auf, danach folgen zwei weitere Auswärtsspiele. „Eine wichtige Phase mit schweren Gegnern“, sagt Baake.

Die Laune ist auch beim SV Baris nach dem ersten Saisonsieg bestens, wie nicht nur das über die Facebookseite verbreitete Jubelfoto aus der Kabine zeigt. Nach dem Befreiungsschlag (3:1-Heimsieg über den Heidmühler FC) treffen die Delmenhorster am Sonntag ab 14 Uhr mit dem FC Hude auf einen selbstbewussten Gegner, der beim 2:3 im Bezirkspokal schon Endstation war. Hudes Trainer Lars Möhlenbrock erwartet erneut ein heißes Duell: „Da wird Feuer drin sein.“

Feuer war in dieser Woche nach dem 2:4 in Brake schon beim SV Tur Abdin drin. Trainer Andree Höttges verlangt auf dem Kunstrasen des TSV Abbehausen am Sonntag ab 15 Uhr einen anderen Kampfgeist: „Es ist mir egal, ob es Kunstrasen oder Sand ist – wichtig ist, dass man die richtige Einstellung zum Spiel hat.“