Ganderkesee. Der TSV Ganderkesee hat zwei große Tischtennis-Nachwuchstalente: Das Geschwisterpaar Malea und Matteo Krüger sind die großen Hoffnungsträger in der Altersklasse 11 bei den C-Schülern für die Spielgemeinschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land.

Am Wochenende bildet die Bezirksendrangliste für den Tischtennis-Nachwuchs in Jever einen ersten Höhepunkt der neuen Saison – und für zwei Geschwister einen kleinen Meilenstein in ihrer noch jungen Laufbahn. Malea und Matteo Krüger vom TSV Ganderkesee sind bei den C-Schülern in der Altersklasse 11 die Hoffnungsträger für die Spielgemeinschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land. Die beiden Ganderkeseer hatten vor einigen Wochen schon aufhorchen lassen, als sie sich bei der Vorrangliste überraschend für die Endrunde qualifizierten.

Dabei zählen sie praktisch noch zu den Anfängern in ihrer Sportart. „Beide spielen erst rund ein Jahr. Das aber mit sehr viel Begeisterung“, wie Mutter Wibke Krüger versichert. Sie und Ehemann Wolfgang hatten einst selbst erfolgreiche Epochen im Delmenhorster Tischtennis mitgeprägt. „Wir Eltern üben da aber keinen Druck aus. Die Kinder müssen schließlich selbst wissen, was sie am liebsten machen“, sagt Wibke Krüger. „Im Alter von acht und zehn Jahren ist nicht abzusehen, ob Malea und Matteo einmal tatsächlich Tischtennisspieler werden. Beide spielen auch Fußball. Dass es bei ihnen momentan im Tischtennis so prima läuft, hat uns alle gleichermaßen überrascht wie gefreut.“

Die beiden TSV-Talente gehen ohne Druck in die Endrangliste in Jever, wo es gegen Spieler geht, die vielleicht schon länger dabei und vermutlich stärker und erfahrener sind. Allerdings ist das gute Abschneiden der Ganderkeseer bei der Vorrangsliste geschulten Augen nicht verborgen geblieben. Kurz darauf wurden beide zum Oldenburger „Jade-Weser-Port-Grandprix“ und zu einem weiteren Sichtungsturnier nach Hannover eingeladen. Auch wenn sie dort bei einer solch großen Veranstaltung mit offiziellen Rückennummern – wen wundert es – noch etwas nervös waren und womöglich mehr Spiele hätten gewinnen können, haben sie sich doch gefreut, dabei zu sein und noch mehr Gefallen am Tischtennis gefunden. Vielleicht schlägt das Duo ja wie die Eltern tatsächlich einen sportlichen Werdegang in dieser Sportart ein. Übrigens gibt es in Krügers Familienbande mit Maleas und Matteos Bruder Noah ein weiteres Talent, das erfolgreich dem kleinen Plastikball nachjagt.