Delmenhorst. Die Fußball B-Junioren des VfL Stenum sind mit einem 4:1 gegen die JSG Obergrafschaft in die Landesliga gestartet. Dabei durfte der Stenumer Nachwuchs sogar auf dem Hauptplatz spielen.

Zwischenrunde im Pokal. Beim Pokalwettbewerb auf Kreisebene steht während der nächsten Woche eine Zwischenrunde auf dem Programm. Die Paarungen am Dienstag, 27. August, 19.30 Uhr: TV Falkenburg – TuS Hasbergen, Ahlhorner SV – RW Hürriyet, SF Littel – KSV Hicretspor. Am Mittwoch, 28. August, empfängt der TV Dötlingen den VfR Wardenburg (19.30 Uhr) und der Bookholzberger TB genießt gegen den TSV Großenkneten Heimrecht (20 Uhr).

Jahn verbucht höchsten Sieg. Mit dem 7:0 beim Oberliga-Aufsteiger Buchholzer FC haben die Regionalliga-Spielerinnen des TV Jahn in der Vorrunde des AOK-Niedersachsenpokals den höchsten Sieg verbucht. Die meisten Treffer fielen in der Partie Eintracht Braunschweig – TSV Barmke, die mit einem 7:2 endete. Lyn Meyer erzielte vier Tore. Hannover 96, am Sonntag, 14 Uhr, Gastgeber des TV Jahn, behauptete sich beim Regionalliga-Absteiger TSV Limmer mit 4:0.

B- und C-Jugendliche vor dem Start. In den Bezirksligen bestreiten am Samstag die B- und C-Junioren ihre ersten Punktspiele. Bei der B-Jugend erwartet der FC Hude die SG Großenkneten/Huntlosen (11 Uhr). Der VfL Wildeshausen gastiert bei der JSG Emstek/Höltinghausen (16 Uhr). Die Wildeshauser C-Junioren spielen ab 13 Uhr auf eigener Anlage gegen den TV Dinklage und der VfL Stenum empfängt den VfL Oythe (15 Uhr).

Frauen im Pokal im Einsatz. Vom 27. bis 29. August steht bei den Frauen die Vorrunde des Kreispokals auf dem Programm. Am Dienstag, 27. August, 19 Uhr, tritt der FC Hude gegen den SV Carum an. Einen Tag später spielt TV Falkenburg/Kickers Ganderkesee gegen den VfL Wildeshausen II, während sich der VfL Stenum beim TSV Ganderkesee vorstellt (jeweils 19 Uhr). Der TV Jahn III ist am 29. August, 19.30 Uhr, beim SV RW Visbek II zu Gast.

Stenums B-Jugend verfolgt zwei Ziele. Die B-Junioren des VfL Stenum, Aufsteiger in die Landesliga, sind mit einem 4:1 gegen die JSG Obergrafschaft in die neue Spielzeit gestartet. „Wir wollen nicht absteigen“, informiert Cheftrainer Maurice Kulawiak über das Saisonziel. Mit einem Lachen fügte er hinzu: „Und wir wollen vor Heidkrug stehen.“ Das ist nach dem ersten Spieltag, an dem die Heidkruger zu einem 2:2 beim SV Hage kamen, der Fall.

Und zu guter Letzt. Mit den A- und B-Jugendlichen sind in der 72-jährigen Geschichte des VfL Stenum erstmals Mannschaften des Vereins in Landesligen vertreten. Somit verbuchten die B-Junioren mit dem 4:1 über Obergrafschaft einen historischen Sieg. Das A-Jugend-Team gewann ebenfalls (3:2 beim SC Spelle-Venhaus. Doch die Mannschaft kam zu spät, denn das Spiel der B-Junioren endete trotz einstündiger Verspätung rund zweieinhalb Stunden vor der Begegnung der A-Jugendlichen. Übrigens: Die B-Junioren durften einen Tag vor den Bezirksliga-Herren (4:2 gegen TuS Heidkrug) auf dem Hauptplatz spielen. Das habe es, so Herren-Cheftrainer Thomas Baake, noch nie gegeben. Somit fand der historische Sieg in einem würdigen Rahmen statt.