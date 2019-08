Delmenhorst. Die LGG Ganderkesee war am Wochenende mit 21 Podestplätzen der dominierende Verein. Der Leichtathletik-Nachwuchs der LGGG konnte bei den Meisterschaften Mehrkampf und Langstreckenlauf überzeugen.

Der Leichtathletik-Nachwuchs der LGG Ganderkesee hat den Meisterschaften Mehrkampf und Langstreckenlauf (Jugend U16 und U14) und den Bestenkämpfen für Kinder der Altersklassen U12 und U10, die die Region Oldenburg im Delmenhorster Stadion veranstaltete, den Stempel aufgedrückt. Er beendete dass Meeting mit 21 Podestplätzen, darunter elf erste Ränge. 115 Kinder und Jugendliche, die 16 Vereine vertraten, beteiligten sich an dem Meeting. Wolfgang Budde, Chef des ausrichtenden Kreises Delme-Hunte und stellvertretender Vorsitzender der Region, zeigte sich trotz des Regens, der das Event begleitete, zufrieden: „Dass trotz des Wetters fast alle gemeldeten Athleten antraten, zeigt, wie groß das Interesse an dieser Meisterschaft des Nachwuchses ist.“ Allerdings gingen für den Delmenhorster Turnverein (DTV) nur relativ wenige Athleten ins Rennen.

Die Ganderkeseer waren in allen Altersklassen vertreten. Neben den elf ersten Positionen sammelten sie drei zweite und sieben dritte Plätze. Bei den Langstrecklern siegte Finn Klingbeil (M13) über die 2000 Meter nach 7:41,84 Minuten. Bei der männlichen Jugend U14 belegte das Team der Dreikämpfer mit 4137 Punkten den ersten Rang. Es bestand aus Finn Klingbeil, Lasse Stelling, Tobias Stelter, Raik Klingbeil und Till Klass. Bei den U12-Jungen behaupteten sich Maximilian Dietsch (952 Punkte beim Dreikampf M11), Philipp Schwamb (564 Punkte beim Dreikampf M9) und die Mannschaft. Maximilian Dietsch, Tom Glaser, Alexander Marbach, Max Abel und Schwamb erreichten 3707 Punkte. In der Altersklasse U10 setzten sich Jona Schnauber (770 Punkte im Dreikampf M9) und das Team (3383 Punkte im Dreikampf) durch. Jona Schnauber, Tim Stelling, Lasse Rummler, Moritz Gonsior und Moritz Diekmeyer bildeten das erfolgreiche Quintett.

Bei der weiblichen Jugend U12 hatte die Ganderkeseerin Charlotta Meyer die Nase vorne. Sie brachte es beim Dreikampf W11 auf 1069 Punkte. Ferner gehörte sie zur erfolgreichen Mannschaft, die mit 4326 Zählern den ersten Rang einnahm. Dem Team gehörten neben Charlotta Meyer auch Hanna Goedeke, Merle Meister, Eliana Springer und Chiara Schütz an. Den W8-Dreikampf in der Altersklasse U10 entschied Leni Garms mit 709 Punkten für sich. Ebenfalls auf Rang eins landete die LGG Mannschaft in der Besetzung Ronja Dietsch, Mila Thomeczek, Leni Garms, Nisa Aricasoy und Elina Puchtler.

Im Gegensatz zur LGG Ganderkesee hatte Richard Schmid, Leichtathletik-Abteilungsleiter beim Delmenhorster TV, keinen Grund zur Freude. „Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass in den Altersklassen U10 und U12 nur zwei Kinder des DTV dabei sind“, sagte er. „Viele Eltern haben abgesagt, da wir in den Ferien kein Training hatten.“ Es sei beschämend, dass der größte Leichtathletik-Verein der Stadt es nicht zustande bekäme, mehr Kinder zu einem solchen Wettkampf zu bringen. Schmid: „Immerhin besteht die Chance, Wettkampfluft zu schnuppern und an Bestenkämpfen teilzunehmen.“ Unmittelbar vor dem Wettkampf, so der Abteilungsleiter, habe man zweimal Training an geboten. Zehn Leichtathleten hätten teilgenommen. In allen Altersklassen verbuchte der DTV auf Regionsebene zwei zweite Plätze.