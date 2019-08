Fördergelder genehmigt: Die Kunstrasenplätze beim VfL Stenum und beim TSV Ganderkesee erhalten jeweils 100.000 Euro vom Land Niedersachsen. Symbolfoto: Rolf Tobis

Landkreis. In sanierungsbedürftige Sporthallen in Niedersachsen sollen in den kommenden drei Jahren bis zu 100 Millionen Euro fließen. Das Programm werde helfen, die Infrastruktur zu erhalten und den Investitionsstau abzubauen, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag. Auch drei Projekte aus der Region Delmenhorst werden gefördert.