Stenum. Die A- und B-Junioren des VfL Stenum sind voll in der Fußball-Landesliga angekommen. Beide Mannschaften feierten zum Saisonauftakt einen Sieg. Die A-Jugend gewann mit 3:2 beim SC Spelle-Venhaus. Die B-Jugend siegte Zuhause gegen die JSG Obergrafschaft mit 4:1.

Die A- und B-Junioren des VfL Stenum, die ersten Teams des Vereins überhaupt, die in Fußball-Landesligen antreten, sind in der neuen Umgebung gut angekommen. Sie haben die Auftaktspiele mit optimaler Ausbeute beendet. Dabei feierte die B-Jugend mit dem 4:1 gegen die JSG Obergrafschaft einen historischen Sieg: Mit diesem Ergebnis gelang in der 72-jährigen Vereinsgeschichte des VfL erstmals einem Vertreter ein Erfolg auf Landesebene. Die A-Junioren siegten mit 3:2 beim SC Spelle-Venhaus. Die B-Jugendlichen des TuS Heidkrug kamen beim SV Hage zu einem 2:2.

Neuzugang Marcel Marquardt trifft

A-Junioren, SC Spelle-Venhaus – VfL Stenum 2:3 (2:1). „Unsere gute Vorbereitung war Gold wert“, meinte Chefcoach Tim Müller nach dem 3:2 beim Dritten der letzten Saison. Nach der VfL-Führung durch Felix Oetjen (22.) scheiterte der Gast an Keeper Mattis Niemann. Nach einem Chip-Ball hinter die Abwehr glich Mattis Felix aus (30.) aus, ehe Anton Popov per Elfmeter das 2:1 gelang (42.). Müller: „Nach einem Gewusel bekam Spelle einen Strafstoß.“ Im zweiten Abschnitt, so der Coach, hätten sich die Teams im Mittelfeld neutralisiert. In der Schlussphase legte der VfL zu. Marcel Marquardt, Neuzugang vom TuS Heidkrug, markierte den Ausgleich (78.) und sieben Minuten später nach einer Energieleistung das 2:3. „Das war ein Tor des Willens“, lobte Müller.

Anpfiff mit einstündiger Verspätung

B-Junioren, VfL Stenum – JSG Obergrafschaft 4:1 (2:0). Das Treffen begann mit einstündiger Verspätung, da Schiedsrichter Lukas Kirch (Ofernerdiek) nicht rechtzeitig eintraf. VfL-Cheftrainer Maurice Kulawiak und dessen „Co“ Malte Tönjes zeigten sich von der Leistung ihrer Elf sehr angetan. Kulawiak; „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass die Mannschaft in dieser Art und Weise auftritt.“ Die erste Hälfte des temporeichen Spiels, so der Trainer, sei von Taktik geprägt gewesen. Einen Konter beendete Noah Gaden mit dem 1:0 (22.). Till Sander glich aus (47.) und Kevin Linnemann sorgte für das 2:1 (49.). In Halbzeit zwei vergab der VfL gute Chancen. Niklas Brill (80.) und Leon Ermandraut (80. +2) trafen in der Schlussphase.

SV Hage – TuS Heidkrug 2:2 (1:0). „Wir hatten vier hundertprozentige Chancen und haben zwei Punkte verschenkt“, meinte Christian Goritz, der mit Dragan Jovanovic das neue TuS-Trainer-Duo bildet. Nach dem 1:0 durch Marco Willms (24.) sorgten Martin Torske (47.) und Liam Yousef (50.) für das 1:2. Willms glich aus (66.). Heidkrug, so Goritz, habe das spielerisch bessere Team gestellt.