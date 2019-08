Hude. Lisa Maria Funke (Visbek) auf Limbarto hat das Abschlussspringen der Klasse S bei den Huder Reitertagen gewonnen. Auf Platz drei landete Lokalmatador Loort Fleddermann auf Sir Henry.

Am Sonntag griff Oliver Fleddermann einfach mal selbst zum Besen. Auf der Zielgerade der Huder Reitertag unterstützte der Vorsitzende des Reitclubs Hude die Wasserpumpen auf den Dressurplätzen. „Der Regen hat uns richtige Seen beschert, da half nur noch das Runterfegen der Pfützen“, erklärte der wettererfahrene Clubchef: „Von Hitze bis zu Wassermassen hatten wir ja schon alles in den letzten Jahren hier.“ Auch sein Team tat alles an Bodenpflege, um die Plätze nach den Regenmassen am Sonntag bestmöglich herzurichten und buddelte Abflüsse oder zog die Plätze ab. „Zum Glück kann der Springplatz gut Wasser ab“, atmete Fleddermann durch. So war die Starterfüllung in den nachmittäglichen Prüfungen zwar niedrig, aber Starter wie Zuschauer bescheinigten einen griffigen, gut reitbaren Boden.

Und der bildete die Basis für den Sieg von Lisa Maria Funke (Visbek) auf Limbarto im Abschlussspringen der schweren Klasse S. Sie setzte sich mit der schnellsten Zeit fehlerfrei im Stechen durch. Platz drei sicherte sich hier der 18-jährige Loort Fleddermann auf seinem Sir Henry.

Funke siegte auch im Punktespringen

Auch im vorhergehenden Punktespringen der Klasse M ging kein Weg an Lisa Maria Funke vorbei. Ebenfalls auf Limbarto holte sie sich 65 Punkte und legte erneut die beste Zeit hin. Mit gleicher Punktzahl aber langsamer sicherte sich Marc Wieting (Höven) auf Carlotta und Captain Jack gleich Rang zwei und drei.

Auch auf den Dressurplätzen trotzen die Starter dem Regen. In der Mannschaftsdressur der Klasse A verblieb der Sieg nach einer gleichmäßig gerittenen Vorstellung, die mit der Wertnote 7.9 belohnt wurde, unter der Leitung von Lutz Harfst beim Gastgeber.

Für diesen brachte auch Chiara Sophie Stöver zweimal Silber mit nach Hause: auf ihrem Pferd Best Friend einmal in der Klasse L und sogar mit einer Kür derselben Klasse. In beiden Prüfungen musste sie sich nur Vera Schröder (Wildeshausen) auf Lizarro geschlagen geben.

Ehepaar landet auf Platz vier und fünf

Ein seltenes Bild gab es für ihre Vereinskollegen Anja Graalmann-Lulic und Ehemann Goran: sie platzierten sich genau hintereinander auf Rang vier und fünf im Stilspringen der Klasse A: „Das hatten wir auch noch nie“, schmunzelte Goran Lulic, dessen Frau Anja sonst eher auf dem Dressurplatz antritt. Platz drei ging mit Kathryn Wolgast und ihrem La Paz ebenfalls nach Hude.

Die Dressur der Klasse M war indes ganz in Ganderkeseer Hand. Larissa Hoffmeyer siegte auf Renaissance vor Anna-Lena Jerzembeck auf Rio Donna und Vereinskollegin Ricarda Richter mit Stay Forever. Alle erhielten Wertnoten über 7.0. Aus Sicherheits- und Wettergründen hieß es auch in dieser Prüfung am Sonntag „Siegerehrung ohne Pferd im Zelt“.

Auch Sandra Auffarth am Start

Das Turnier in Hude ist auch Teil des OLB Jugend-Reitfestivals. In den Qualifikationsprüfungen über mehrere Turniere können die jungen Starter Punkte sammeln für das Finale Anfang Oktober in Vechta. Als Kreisreiter taten dies in Hude erfolgreich Jule Freericks (Hude) auf Coupieno mit Rang drei im Stilspringen der Klasse A. Ebenfalls jeweils den dritten Platz in den Punkten erreichten Malin Spillmann (Schönemoor) im Kombinierten Wettbewerb auf Calida sowie Christin Marlen Scheel (Grüppenbühren) in der Dressur der Klasse A auf Goldi. In der Klasse L verblieben gleich alle Platzierungen im Kreisreiterverband Delmenhorst. Hier siegte Lina Marie Tapken (Ganderkesee) souverän mit der Wertnote 7.80 auf Diamant.

Am Freitag, dem Jungpferdetag, gab es direkt erstes Gold für den Reitclub Hude. Svenja Hempel sicherte sich auf Coupieno in einer Springpferdeprüfung der Klasse M mit der Wertnote 7.30 den Sieg. Auch Olympiareiterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) war mit Nachwuchspferden am Start und erreichte hier Rang drei. In einer Springpferdeprüfung der Klasse A** setzte sie sich dann auf Dinara mit der Wertnote 8.0 durch. In der Klasse L musste sie sich nur Mareike Weise (Ammerland) und Farouche geschlagen geben. Das Paar erhielt die Wertnote 8.0, Auffarth landete auf Elico Louvo mit 7.9 knapp dahinter. „Wir sind soweit zufrieden mit einem entspannten Turnier, auch wenn wir uns gerne mehr Zuschauer gewünscht hätten“, fasst Pressesprecherin Wiebke Heyer zusammen.

Hier die Ergebnisse:

Springprüfung Kl. S: 1. Lisa Maria Funke (RV Visbek) Limbarto, 2. Rene Baumann (RUFV Friesoythe) Gin Tonic 158, 3. Loort Fleddermann (RC Hude) Sir Henry. Reitpferdeprüfung: 1. Stella Charlott Roth (RSC Osnabrücker Land) Sensation Lady 8.30, 2. Hanna Hinrichs (RC Hude) Gouverneur jun. 7.90, 3. Florian Meyer-Meinking (PSG Mörsen) Sunday Rose Deluxe 7.60. Eignungsprüfung Kl.A: 1. Lea Alina Ziegler (RV Heiligenrode ) Destania Romantica 7.80, 2. Julia Logemann (RV Hoeven) Braaklander Boomerang 7.40, 3. Malte Thienel (RV Hoeven) Conrad 7.30. Dressurpferdeprfg. Kl.A: 1. Claudia Heyer (TG Bad Zwischenahn) Depeche Mode 8.00, 2. Susanne Broxtermann (RV Hoeven) Flower-Power 7.80, 3. Andrea Meyer (PSG Mörsen) Sunday Rose Deluxe 7.50. Dressurpferdeprfg. Kl.L: 1. Veronika Steinhof (RuFC Niedervieland) Friendship 7.80, 2. Christoffer Nilsson (RV Vechta) Tinseltown 7.60, 3. Eva-Maria Siemer (RFV Holdorf) Tatonka 7.50. Springpferdeprüfung Kl.A**: 1. Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) Dinara M 8.00, 2. Irina Dierks (RV Heiligenrode) Kameera 7.90, 3. Mareike Weise (Ammerländer RC) Faroúche N 7.70. Springpferdeprüfung Kl.A*: 1. Irina Dierks (RV Heiligenrode) Kameera 8.00, 2. Ira von Oesen (Stedinger RUFV Sturmvogel Berne) Champ's Junior S 7.20, 3. Carsten Raschen (RC Hude) Nola 7.10. Springpferdeprüfung Kl.L: 1. Mareike Weise (Ammerländer RC) Faroúche N 8.00, 2. Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) Elico Louvo 7.90, 3. Anika Kuhn (RUFG Falkenberg) Oberon van het Keizershof 7.80. Springpferdeprüfung Kl.M*: 1. Svenja Hempel (RC Hude) Coupieno 7.30 , 2. Ricardo Saarloos (RuFC Niedervieland) Jewel of Luidam 7.20, 3. Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) Bounce 7.10. Dressurprüfung Kl.M*: 1. Larissa Hoffmeyer/Renaissance 7.50, 2. Anna-Lena Jerzembeck/ Rio Donna 7.30, 3. Ricarda Richter (RV Ganderkesee) Stay Forever 7.10 (alle RV Ganderkesee). Dressurreiterprüfung Kl.M*: 1. Insa Knust (RV Visbek) Fleur de Lespoir 7.50, 2. Jenny Tönjes (RV Ganderkesee) Luca Toni 7.30, 3. Romana de Brito Soares (RV Ovelgoenne) Amazing Albert 7.10. Dressurprfg. Kl.L*: 1. Merle Wendt (Bremer RC) Nanchos Naseweis WE 8.10, 2. Claudia Schröder (RV Leichttrab Wildeshausen) Antary 7.90, 3. Katja Steinhausen (RURV Rastede) Rochet 7.70. Dressurprfg. Kl.L*-Qualifikation OLB Jugend-Reitfestival 2019: 1. Lina Marie Tapken/ Diamant 7.80, 2. Elina Palm (beide RV Ganderkesee) Di Jacomo 7.40, 3. Johanne Geue (RC Hude) Davinchi 7.30. Dressurprfg. Kl.L*: 1. Vera Schröder (RV Leichttrab Wildeshausen) Lizarro 7.60, 2. Chiara Sophie Stöver (RC Hude) Best Friend 7.40, 3. Insa Knust (RV Visbek) Dr. Diedje 7.30. Dressurprüfung Kl.L*-Kür: 1. Vera Schröder (RV Leichttrab Wildeshausen) Lizarro 15.70, 2. Chiara Sophie Stöver (RC Hude) Best Friend 15.00, 3. Deike Malin Ostermann (RV Grüppenbühren) Donnerlittchen R 14.90, 4. Bianca Stolle (RUFV Holle-Wuesting 1925) Fürst Fillino 13.50. Dressurprüfung Kl.A**: 1. Tomke Kahlen (TG Bad Zwischenahn) Den Haag 8.10, 2. Elina Palm (RV Ganderkesee) Di Jacomo 7.80, 3. Anna Duske (RCl. Buchenhof) Sincerely yours 7.60. Dressurprüfung Kl.A**: 1. Leonie Kleber (RV Ganderkesee) Lexington 7.90, 2. Lea Alina Ziegler (RV Heiligenrode ) Destania Romantica 7.70, 3. Alexandra Scharringhausen (RV Horstedt) De Snickety 7.50. Dressurprüfung Kl.A*- Qualifikation OLB Jugend-Reitfestival 2019: 1. Greta Kotschofsky (RV Visbek) Bruno Banani 7.80, 2. Lena Behrens (Jader RC) Sharjano 7.60, 3. Christin Marlen Scheel (RV Grüppenbühren) Goldi 7.50. Dressurprüfung Kl.A*: 1. Melanie Peters (Haflinger IG) Ronja A. 8.20, 2. Freya Wuthe (RV Ganderkesee) Chocolate 7.80, 3. Nicole Orth (RK Frei Tempo Kirchhatten) Rubina 7.50. Dressurprüfung Kl.A*: 1.RC Hude 7.90, 2.RK Frei Tempo Kirchhatten 7.70, 4. RV Gruppenbühren 7.00. Dressur-WB: 1. Jette Boning (RV Hoeven) Ton 8.20, 2. Michelle Krüger (RUFS Oldenburg) Luna 7.60, 3. Jennifer-Kim Schwarzer (RV Visbek) Lucifers Girl 7.40. Dressur-WB für Mannschaften: 1. RV Gruppenbühren 7.50, 2. RC Hude 7.00. Pony-Führzügel-WB: 1. Maite Seeger (RUFV Großenkneten) Holsteins Lady Lou 7.20, 2. Meliha Lübcke (RC Bremen-Hanse) Annamey 7.00, 3. Sophie König (Ammerländer RC) Luna 6.50, 3. Phil Seeger (RUFV Großenkneten) Scobby Doo 6.50. Springprüfung Kl.M**: 1. Lisa Maria Funke (RV Visbek) Limbarto 0.00 / 61.75, 2. Ricardo Saarloos (RuFC Niedervieland) United 0.00 / 61.79, 3. Loort Fleddermann (RC Hude) Sir Henrie 0.00 / 62.34. Punktespringprüfung Kl.M*: 1. Lisa Maria Funke (RV Visbek) Limbarto 65.00 / 53.17, 2. Marc Wieting (RV Hoeven) Carlotta 65.00 / 56.56, 3. Marc Wieting/ Captain Jack 65.00 / 61.18. Punktespringprüfung Kl.M*: 1. Torsten Hische (RV Ganderkesee) Lexi 65.00 / 54.61, 2. Rene Baumann (RUFV Friesoythe) Gin Tonic 65.00 / 57.18, 3. Jenny Tönjes (RV Ganderkesee) Luca Toni 65.00 / 63.49. Zeitspringprüfung Kl.L: 1. Gedeon Ruven Beermann (RUFV Friesoythe) Chiara 0.00 / 48.54, 2. Svenja Hempel (RC Hude) Concerto 0.00 / 54.56, 3. Gedeon Ruven Beermann (RUFV Friesoythe) Chacho K 0.00 / 56.65. Zeitspringprüfung Kl.L: 1. Svenja von Horsten (RFV Hambergen) Newcomer's Lady W 0.00 / 54.16, 2. Linda Frerichs (RV Ganderkesee) Shenandoah Lordie 0.00 / 55.45, 3. Anja Vogel (Elmeloher Reitclub) WipWap 0.00 / 56.71. Springprüfung Kl.L: 1. Svenja von Horsten (RFV Hambergen) Coralin 0.00 / 55.28, 2. Dimitar Kyuchukov (RSC Handorf-Langenberg) Gigant 0.00 / 56.58, 3. Doreen Voigt (RV Ganderkesee) 153 Christiana T 0.00 / 59.28. Springprüfung Kl.L: 1. Dimitar Kyuchukov (RSC Handorf-Langenberg) Cortina 0.00 / 55.82, 2. Gedeon Ruven Beermann (RUFV Friesoythe) Stalido 0.00 / 59.11, 3. Stephanie Schilling (RUFV Großenkneten) Golden Amerie 0.00 / 60.21. Springprüfung Kl. A**: 1. Dimitar Kyuchukov (RSC Handorf-Langenberg) Nikkyt´TF 0.00 / 50.95, 2. Tatjana Roßmann (Ritzebüttler Rcl. Cuxhaven) Santos 0.00 / 53.09, 3. Dimitar Kyuchukov/ Calippo H 0.00 / 55.58. Überaschungs-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L: 1. Svenja von Horsten (RFV Hambergen) Coralin *0.00 / 28.08, 2. Christian Holzum (RFV Holdorf) Lausejunge *0.00 / 29.63, 3. Svenja von Horsten/ Newcomer's Lady W *0.00 / 30.61. Stilspringprüfung Kl.A*: 1. Birga Klatte (RV Hoeven) Charel Gold 8.50, 2. Johann Friedrich Funke (RV Visbek) Replay 7.90, 3. Kathryn Wolgast/ La Paz 7.60, 4. Anja Graalmann-Lulic/ Sapphire 7.30, 5. Goran Lulic alle (RC Hude) Counting Cash 7.10. Stilspringprüfung Kl.A*: 1. Tabea Johanna Bothe (Stedinger RUFV Sturmvogel Berne) D'Artagnan 8.20, 2. Maira Lachs (RV Ganderkesee) Big Buddy 7.80, 3. Jolina Herzberg (RSV Schierbrok) Rosenmontag 7.50. Springprüfung Kl. A**: 3. Chr 1. Johann Friedrich Funke (RV Visbek) Whats app 0.00 / 51.28, 2. Marie-Christin Kops-Raschen (RC Hude) Nola 0.00 / 53.43, 3. Christian Schröder (RC Rosenberg) Exquisit 0.00 / 55.10. Stilspring-WB: 1. Michelle Krüger (RUFS Oldenburg) Luna 8.00, 2. Bjarne Bittner (RV Hoeven) Bentendro 7.70, 3. Emely Runnebohm (RUFV Steinfeld-Mühlen) Maible 7.30. Komb. Wettbewerb: 1. Jette Boning (RV Hoeven) Ton 14.40, 2. Bjarne Bittner (RV Hoeven) Bentendro 14.20, 3. Malin Spillmann (RUFV Schönemoor) Calida 14.00. Stilspringprüfung Kl.A*-Qualifikation OLB Jugend-Reitfestival 2019: 1. Janne Kolloge (TG Brüning-Hof) Lady Dabundy 8.00, 2. Laurin Antz (RV Ganderkesee) Coland's Little 7.80, 3. Jule Freericks (RC Hude) Coupieno 7.70. Stilspringprüfung Kl.L- Qualifikation OLB Jugend-Reitfestival 2019: 1. Nele Idelmann (RUFV Großenkneten) Contessa 7.80, 2. Hannah Olding (RuFV Dwergte) Just Magic 7.60, 3. Sophie Just (TG Brüning-Hof) Careful's Son 7.2.