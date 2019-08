Stenum. Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Stenum bremsen den leidenschaftlichen Bezirksliga-Neuling TuS Heidkrug mit ihrer individuellen Klasse aus

Das Schöne an fußballerischen Rivalitäten ist, dass sie nach 90 Minuten selten zuende sind – was ein richtiges Derby sein will, muss schon zumindest eine kleine Verlängerung zu bieten haben. Am Kirchweg flogen nach dem 4:2 (2:1) des VfL Stenum gegen den TuS Heidkrug am Sonntag glücklicherweise keine Fäuste, dafür fanden die Bezirksliga-Nachbarn andere Wege, sich gegenseitig zu triezen: Es wurden Handschläge verweigert, böse Blicke ausgetauscht und kurze Worte verloren, man hatte sich ja auch über vier Jahre lang nicht mehr einem Punktspiel gesehen.

Wie es sich gehört, waren die Übungsleiter Thomas Baake und Selim Karaca dabei die Wortführer gewesen; sie hatten sich schon während des Spiels gut vernehmbare Debatten von Coachingzone zu Coachingzone geliefert und stritten auch hinterher noch um die korrekte Lesart des Ergebnisses – da allerdings in deutlich angenehmerer Lautstärke. Stenums Trainer Baake merkte zurecht an, dass sein Team die vier Tore „schöner herausgespielt“ habe als der Gegner aus Delmenhorst, TuS-Coach Karaca hatte aber auch nicht Unrecht, als er bemerkte: „Wir hatten mehr Chancen – auch wenn mein Kollege das wahrscheinlich leugnet.“

Heidkrugs Traumstart

Zumindest hatten beide Mannschaften den 150 Zuschauern manche ihrer Stärken demonstrieren können, die sie aktuell auszeichnen. Die Heidkruger, die schon in der vierten Minute nach einem seltenen Fehler von VfL-Verteidiger Thorben Würdemann durch Luca Reinhold in Führung gingen, präsentierten sich als leidenschaftlicher und gut organisierter Aufsteiger – Stenum zeigte seine neue Offensivpower und die individuelle Klasse. Nach dem Rückstand fing sich der VfL irgendwann und übernahm eindeutig die Kontrolle. Daraus entstanden zwei schöne Tore: Erst der Ausgleich durch Youngster Tom Geerken nach einem herrlichen Dribbling (19.) und in der 35. Minute das 2:1 durch einen Freistoß von Julian Dienstmaier, den Heidkrug leichtfertig verursacht hatte. Karaca sprach gar von „einem Eigentor“.

Nach der Pause schlug dann die Stunde der Gäste: Heidkrug drängte Stenum in die Defensive und spielte sich etliche Chancen heraus, bei denen VfL-Torwart Maik Panzram überragend hielt. In der 62. Minute war er zur Stelle, als der enteilte Heidkruger Waldemar But auf Nils Giza querlegen wollte – im Gegenzug fiel Stenums 3:1, das Geerken für Dienstmaier auflegte, der aus fünf Metern ins leere Tor einschob. Doch der TuS holte fünf Minuten später durch Marvin Lohfeld einen Foulelfmeter heraus, den Niklas Bädjer verwandelte – auch den hätte Panzram fast aus dem Eck gefischt.

Stenum mit bestem Sturm – und schlechtester Abwehr

Stenum hing zwischenzeitlich in den Seilen, scheint sich in dieser Saison aber aus eigener Kraft wieder aufrichten zu können. In einer kurzen Verschnaufpause der Heidkruger Offensive vollendete Bastian Morche einen glänzenden Angriff in der 82. Minute zum 4:2, nach dem die Heidkruger immer noch nicht aufgaben – einem dritten Treffer stand bei Lennard Stövers Schuss in der 90. Minute der Pfosten im Weg. „Wir waren einfach nur nicht kaltschnäuzig genug“, sagte Karaca.

Stenum stellt derweil nach drei Spielen nun mit zehn Treffern den besten Sturm und mit neun Gegentoren die schlechteste Abwehr, was Baake für den Moment aber in Kauf nimmt: „Wir wollen doch Offensive, wir wollen die Zuschauer begeistern. An der Balance müssen wir noch arbeiten.“