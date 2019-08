Hagen. Beim FC Hagen/Uthlede zeigt der SV Atlas Delmenhorst nicht den besten Fußball, aber einen effizienten. Mit dem 2:0-Sieg lässt die Mannschaft mehrere Schlussfolgerungen zu, wozu sie in dieser Saison fähig ist.

Starker Teamgeist, solide Abwehrarbeit – und unbändiger Einsatz: Mit diesen Tugenden hat Fußball-Oberligist SV Atlas den befürchteten Einbruch nach dem DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen verhindert. Das 2:0 (1:0) beim FC Hagen/Uthlede am Freitagabend hat gezeigt: Die Delmenhorster können auch Punktspiele.

Sinnbildlich für den Verlauf der Partie stand die 68. Minute: Zu Zeitpunkt führte der SVA durch Treffer von Oliver Rauh (28.) und Karlis Plendiskis (47.) bereits mit 2:0. Die mitgereisten Atlas-Fans unter den 1100 Zuschauern feierten ihr Team im Flutlicht der Blumenstraße weiter lautstark. Doch die Gäste schraubten einen Gang zurück, während die Hagener versuchten, noch einen draufzulegen.



Seemann zwischen den Pfosten

In eben dieser Phase brach Hagens Zehner Hussain Taha einmal durch und kam auch zum Abschluss. Allein: Sein Schuss war zu schwach, passierte nicht die Torlinie. In einem unübersichtlichen Getümmel entschied Schiedsrichter Patrick Herbach auf indirekten Freistoß im Strafraum. Atlas-Keeper und Debütant Malte Seemann koordinierte seine Mauer geschickt auf der Linie, sodass der Ball an ihr abprallte.

Dass der Neuzugang vom Bremer SV zwischen die Pfosten das Sagen hatte, überraschte viele. Schließlich hatte Trainer Key Riebau im Weserstadion ebenso wie in den Pflichtspielen gegen den SC Spelle Venhaus und den VfL Oldenburg noch auf Florian Urbainski vertraut. Seinen bisherigen Stammkeeper habe er nach dem Werder-Spiel nicht speziell schonen wollen, sagte Riebau über die Rotation: „Es war ein Zeichen für Malte Seemann. Ich habe ihm das ohne Weiteres zugetraut und wollte ihm signalisieren, dass er nah dran ist.“ Zumal mit Niklas-Max Göretzlehner noch ein dritter starker Schlussmann im Kader stehe.

Solide Defensivarbeit

Gemeinsam mit der Viererkette zahlte Seemann das Vertrauen mit einer soliden Zu-Null-Leistung zurück, die auch den ersten Saisonsieg bedeutete. „Wir waren sehr konzentriert, besonders in der Defensive“, lobte Riebau, für den es der erste Sieg als Delmenhorster Coach war. Schließlich war vor dem Spiel die große Frage gewesen: Wie steckt der SVA das DFB-Pokalspiel weg? Kommt er euphorisiert oder mit schweren Beinen aus dem Weserstadion? Riebau merkte nach eigenen Angaben schon im Abschlusstraining, dass diese legendäre Partie noch nicht ganz aus den Köpfen war.

Doch waren die Gäste von Beginn die tonangebende Mannschaft. Mit einem druckvollen Angriffsspiel zwangen die Delmenhorster ihren Gegner immer wieder zu Befreiungsschlägen statt Kontern. Nach abermaligem Ballgewinn kam dann direkt die zweite Angriffswelle in Richtung Hagener Tor. Doch die großen Chancen blieben zunächt noch aus. Die Hausherren meldeten sich zwar ebenfalls offensiv zu Wort, doch allzu viel Gefahr strahlten sie dabei nicht aus. „Es war manchmal ein bisschen zäh, wenn wir nicht so kreativ und lauffreudig waren“, merkte Riebau an. Das führte dann etwa dazu, dass Tom Schmidt in der 20. Minute bei einem Querpass einen Schritt zu spät kam und der Ball ins Toraus rollte. Besser machte es knapp zehn Minuten später Oliver Rauh, der seine Chance nutzte und das Spielgerät in die Maschen chippte (28.).



Frühe Vorentscheidung

Kurz nach Wiederanpfiff war der SVA dann gleich wieder zur Stelle: Musa Karli traf nach einer Parade von Hagens Torwart Yannick Becker nur die Latte, den anschließenden Eckball köpfte Innenverteidiger Karlis Plendiskis dann aber ins lange Eck (47.). „Danach war ich ganz ruhig“, meinte Riebau. Denn wo sich kein erstes Gegentor andeute, falle auch kein zweites. Die Gastgeber erhöhten zwar noch einmal den Druck und suchten ihre Chancen, doch die Delmenhorster Verteidigung erledigte ihre Aufgabe nach wie vor diszipliniert, sodass Torschüsse nur selten in Seemanns Richtung flogen. Am gefährlichsten war da noch Berendt Knoops Lattentreffer in der 87. Minute.

Insgesamt stand ein Arbeitssieg, nach dem nicht nur Riebau einmal durchschnaufte: „Das war heute purer Kampf, die Jungs sind jetzt auch komplett kaputt.“ Doch entscheidend seien die drei Punkte. Vielleicht ist das nach der Niederlage im Pokal und dem Unentschieden zum Ligaauftakt auch eine wichtige Erkenntnis für die Spieler: Auch wenn sie nicht ganz bei 100 Prozent sind, können sie in dieser Saison bestehen. So viel Qualität ist vorhanden. In diesem Fall gab es sogar abermals keinen Gegentreffer. „Wenn wir siegen, ist es aber gar nicht so wichtig, ob wir zu Null spielen“, sagte Offensivfreund Riebau allerdings. Doch auch er weiß, dass solche Phasen mehr Selbstvertrauen geben. Die Viererkette agierte mit breiterer Brust, die Vordermänner spielten mutiger nach vorne. Nebenbei ist Atlas eine von nur noch zwei Mannschaften, die in der ausgeglichenen Oberliga noch nicht verloren haben.