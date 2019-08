Delmenhorst. Aufsteiger TuS Heidkrug hat in der Fußball-Bezirksliga gegen den SV Brake den ersten Pflichtspielsieg 2019/20 eingefahren.

„Das nächste Spiel ist wichtig für die Stimmung“, hatte Selim Karaca, Cheftrainer des TuS Heidkrug, Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga, nach dem 0:4 im Bezirkspokalwettbewerb gegen den SV Tur Abdin betont. Nun, seine engagierte Mannschaft kam am Sonntag zu einem verdienten 3:1 (2:1) gegen Landesliga-Absteiger SV Brake und somit dürfte sich die Stimmung der Heidkruger deutlich verbessert haben. Das Erfolgserlebnis in der neuen Umgebung sorgt bei Karaca für Optimismus: „Wenn wir immer so spielen wie heute, werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen.“

Seine Elf erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der 3. Minute verwertete Sven Holthausen eine exakte Vorlage von Fabian Herrmann zum 1:0. Nur vier Minuten später erhöhte Herrmann auf 2:0. Nachdem die Braker Abwehr den Ball zu kurz abgewehrt hatte, traf er mit einem platzierten Flachschuss. Die Braker erholten sich nur langsam von dem frühen Doppelschlag. Aufregung herrschte in der 19. Minute, als Dennis Pleus gegen Jesper Müller-Neilsen nachtrat, die Unparteiischen diese Aktion jedoch nicht mit einer Roten Karte, die angebracht gewesen wäre, ahndeten. Nach einem Foul von Nils Giza an Amadou Trawally verwandelte Norman Preuß den Strafstoß zum Braker Anschluss (40.).

Pfosten rettet TuS Heidkrug

Nach der Pause setzten beide Mannschaften auf die Offensive, erspielten sich zunächst jedoch keine klaren Chancen. In der 56. Minute parierte TuS-Keeeper Maximilian Hiller gut, drei Minuten später wehrte Brakes Schlussmann Patrick Lahrmann einen Schuss von Herrmann ab. In der 64. Minute hatte Heidkrug Glück, als ein Kopfball von Dominik Schwarting vom Pfosten ins Feld zurückprallte. Nur eine Minute später sorgte der TuS für Erleichterung in seinen Reihen, als der freistehende Marvin Lohfeld auf 3:1 erhöhte. In der 75. Minute entschied Schiedsrichter Mirco Vietor (Hatten) nach einem Zweikampf zwischen Heidkrugs Tom Köster und Schwarting auf Elfmeter, ehe er die Entscheidung richtigerweise wieder zurücknahm. Der Sieger zeigte eine gute Mannschaftsleistung und freute sich am zweiten Spieltag über den ersten Dreier.

„Gegenüber dem Pokalspiel gegen den SV Tur Abdin haben wir eine Leistungssteigerung gezeigt“, stellte Karaca fest. Den Gegner, so ergänzte der Coach, hätte er stärker erwartet.