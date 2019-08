Hatten-Dingstede. Der Golfclub Oldenburger Land hat den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Die Herrenmannschaft holte den souveränen Meistertitel in der Gruppenliga West.

Der Aufstieg ist perfekt: Die Herrenmannschaft des Golfclubs (GC) Oldenburger Land spielt in der kommenden Saison in der Landesliga. Am letzten Spieltag waren die Hatter im Golfclub Varus zu Gast. Durch den dritten Tagessieg der Saison gelang dem Team der Gesamtsieg in der Gruppenliga West, berichtete Spieler Roman Szemetat.

Bereits vor dem letzten Spieltag stand fest, dass ein dritter Platz im Auswärtsspiel beim GC Varus zur Rückkehr in die Landesliga reichen würde. „Aber wir wollten lieber auf Nummer sicher gehen“, erklärte Szemetat. Die Spieler schafften es erneut – wie zuletzt in Thülsfeld und beim Heimspiel zuvor – sieben gewertete Zählspielergebnisse unter 90 ins Clubhaus zu bringen. „Das war am Ende Gold wert“, lobte Szemetat die Nervenstärke seiner Teamkollegen. Der stärkste Spieler: Philipp Pollmann, der eine 77er Runde, inklusive fünf Birdies, spielte. Nur zwei Schläge schlechter (79) war Vokke Meyer. Insgesamt spielte der GC Oldenburger Land 68 Schläge über Par. Das reichte zum klaren Tagessieg mit 16 Schlägen Vorsprung.

Während der Saison wurden folgende Spieler eingesetzt: Kapitän Malte Bohn, Bernd Brechlin-Wenke, Martin Fässer, Robert Gerlach, Matthias Henke, Steffen Hennicke, Mario Hofmann, Mario Kubenka, Jens Lachmach, Vokke Meyer, Andreas Pensl, Philipp Pollmann, Jürgen Steinbach, Roman Szemetat, Kai Theuerkauf sowie Sven Vaupel.