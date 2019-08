Landkreis. Auch ein Fußball-Trainer bekommt mal Gänsehaut. Der Coach des Landesligisten VfL Wildeshausen bekam eben jene, als vom mitgereisten Spielmannszug nach jedem Tor das Wildeshauser Lied an gestimmt wurde. Der VfL gewann beim BV Essen mit 3:0.

Zwischenrunde im Kreispokal. Nach den 21 Begegnungen des ersten Durchgangs, in denen im Schnitt 6,6 Tore fielen, folgt im Pokalwettbewerb auf Kreisebene Ende August eine Zwischenrunde. Folgende Spiele stehen auf dem Programm, Dienstag, 27. August, 19.30 Uhr: TV Falkenburg – TuS Hasbergen, Ahlhorner SV – RW Hürriyet, SF Littel – KSV Hicretspor. Mittwoch, 28. August, 19.30 Uhr: TV Dötlingen – VfR Wardenburg; 20 Uhr: Bookholzberger TB – TSV Großenkneten.

Zuversichtlicher Werder-Trainer. Mit Blick auf den Auftakt in der Zweiten Bundesliga hat Alexander Kluge, Cheftrainer der Frauen des SV Werder Bremen, Zuversicht ausgestrahlt. „Natürlich waren Beine und Köpfe nach dem Trainingslager anfangs müde“, meinte er nach dem 8:0 (4:0) des Bundesliga-Absteigers beim Regionalligisten TV Jahn Delmenhorst. „Aber es war ein gutes Spiel. Wir sind noch im Prozess der Entscheidungsfindung. Die Spielerinnen ziehen gut mit.“ Am Samstag, 14 Uhr, bestreiten die Werderanerinnen beim 1. FC Saarbrücken das Eröffnungsspiel der Zweitliga-Saison 2019/20. Das erste Heimspiel folgt am Sonntag, 18. August, 11 Uhr. Zu Gast auf Platz 11 ist dann Mit-Absteiger Borussia Mönchengladbach.

Pokalspiele der Frauen. Vom 27. bis 29. August bestreiten die Frauen ihre ersten Kreispokalspiele (Vorrunde). An den drei Tagen finden 23 Treffen statt. Im ersten Spiel stehen sich der FC Hude und der SV Carum gegenüber (Dienstag, 27. August, 19 Uhr). Am 28. August, 19 Uhr, kommt es unter anderem zu den Partien TV Falkenburg/Kickers Ganderkesee – VfL Wildeshausen II und TSV Ganderkesee – VfL Stenum. Die erste Runde folgt am Mittwoch 18. September, 19 Uhr. Das Achtelfinale ist für Samstag, 12. Oktober, 16 Uhr, terminiert.

SV Baris tauscht Heimrecht. „Wir haben das Heimrecht mit Heidmühle getauscht“, teilte Önder Caki, Trainer des Bezirksligisten SV Baris, mit. Somit bestreiten die Delmenhorster drei Heimspiele in Folge. An den nächsten Sonntagen stellen sich SV Wilhelmshaven (11. August), Heidmühler FC (18. August) und FC Hude (25. August) auf der Anlage an der Lerchenstraße vor.

Spaß gehört zu den Saisonzielen. Die Altsenioren Ü 40 des FC Hude gehören zu jenen zwölf Mannschaften, die das Teilnehmerfeld der Kreisliga bilden. Am Freitag, 16. August, 19 Uhr, starten sie mit einem Heimspiel gegen den TuS Heidkrug II in die neue Saison. Als Favoriten nennen die Huder, die von Jens Sandau trainiert werden, den Harpstedter TB und die zweite Vertretung des TV Jahn. Der FCH strebt einen Platz im oberen Drittel der Tabelle an. Ein weiteres Saisonziel der Huder lautet „Spaß“.

Marcel Bragulas Gänsehaut. „Ein Großteil der Zuschauer kam aus Wildeshausen“, berichtete Marcel Bragula, Cheftrainer des Landesliga-Aufsteigers VfL Wittekind, nach dem 3:0 seines Teams beim BV Essen. Auch Mitglieder des Spielmannszuges, die nach den Toren das Wildeshauser Lied zum Besten gaben, gehörten zu den Begleitern des VfL. „Als Wildeshauser bekommt man in solchen Momenten Gänsehaut“, sagte Bragula.

Anzeige Anzeige

Und zu guter Letzt. In der 65. Spielminute der Oberliga-Begegnung des SV Atlas mit dem VfL Oldenburg, die mit einem 0:0 endete, ging vom Block H die Initiative zu einem Ständchen aus, das die Delmenhorster Zuschauer Manfred Engelbart widmeten. Der Anlass: Der Vorsitzende des SVA hatte einige Tage vor dem ersten Punktspiel sein 75. Lebensjahr vollendet.