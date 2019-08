Delmenhorst. Am Donnerstag endet beim Delmenhorster Kreisblatt der Vorverkauf für das DFB-Pokalspiel des SV Atlas Delmenhorst gegen Werder Bremen.

Das DFB-Pokal-Erstrundenspiel des SV Atlas gegen Werder Bremen wird ein Jahrhundertspiel für den Delmenhorster Oberligisten und ein Fußball-Fest für die ganze Region. Insgesamt werden im Weserstadion wohl mehr als 40.000 Zuschauer dabei sein, ganz ausverkauft ist die Partie noch nicht. Am Donnerstag gibt es im Servicecenter des Delmenhorster Kreisblatts an der Langen Straße ab 9 Uhr die letzten Karten im Vorverkauf, es sind noch Stehplätze für die West-Blöcke S103, S107 und S109 verfügbar, die danach erst wieder am Spieltag erhältlich sind.