Der Block H macht sich auf den Weg zum Heimspiel im Weserstadion. Foto: Jan Eric Fiedler

Bremen. Der SV Atlas Delmenhorst spielt am Samstag, 10. August 2019, in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Werder Bremen. Wir berichten im Liveticker von dem Pokaltag – und sind mit lokaler Brille ganz nah dran am Team aus Delmenhorst.