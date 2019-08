Neerstedt. Der Handball-Verbandsligist TV Neerstedt hat mit Trainer Andreas Müller einen neuen Trainer. Vor der Saison 2019/20 stehen dennoch viele offene Fragen, wie stark das Team sein wird.

Dem TV Neerstedt steht womöglich eine schwierige Saison bevor. Mit Coach Andreas Müller hat der Handball-Verbandsligist einen neuen Trainer auf der Bank. Der gleich einen Umbruch organisieren muss. Da etliche Leistungsträger, darunter die besten drei Torschützen, die Mannschaft verlassen haben, war es die wichtigste Aufgabe, neue Spieler ins Boot zu holen. Das gelang Handball-Abteilungsleiter Fabian Kahler sehr gut, denn zum Trainingsbeginn zählte der Kader wieder 15 Spieler, die am 1. Juli in die Vorbereitung starteten. Von Beginn an zog die neu formierte Mannschaft, die mit einem Durchschnittsalter von nur 23,4 Jahren mit zu den jüngsten Teams der Liga gehört, konsequent und intensiv mit.

Hausaufgaben für die Spieler

Zusätzlich gab Müller den Spielern für die Wochenenden noch Hausaufgaben mit, die mit viel Engagement zur Zufriedenheit des Neerstedter Coaches erledigt wurden: „Wir sind trotz der kurzen Zeit voll im Soll, denn neben der konditionellen Vorbereitung können wir in der Halle bereits mit dem Ball arbeiten und so mit den gemeinsamen Einheiten auch das Mannschaftsgefüge stärken.“ Hier zeigen sich innerhalb des Teams sowohl im Training als auch außerhalb gute Ansätze, die Müller vertiefen möchte.

Sechs Trainingseinheit pro Woche

Inzwischen ist das Trainingsprogramm mit bis zu sechs Einheiten pro Woche noch einmal intensiviert worden. Bis zum Pokalwochenende, an dem die Neerstedter am 31. August um 19.30 Uhr in eigener Halle den Oberligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen erwarten, sind noch weitere Testspiele und die Teilnahme an Turnieren geplant. Der letzte Härtetest wird zwei Tage vor dem Pokaltag gegen den gleichen Gegner stattfinden. „Auf Grund der neuen Zusammensetzung der Mannschaft ist es natürlich nicht möglich, eine Aussage bezüglich des Tabellenplatzes zu treffen, denn wir werden uns erst einmal um uns selbst kümmern und uns finden müssen“, so Müller.

Am Freitag, 6. September, startet der TV Neerstedt um 20.15 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Wilhelmshavener HV II.