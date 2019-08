Vielstedt. Ein neues Trainer-Duo soll den TuS Vielstedt aus der 2. Fußball-Kreisklasse wieder nach oben bringen. Allerdings hat die Mannschaft im Jahr 2019 noch nicht gewonnen.

Der TuS Vielstedt ist in diesem Jahr 40 Jahre alt geworden, zum Feiern ist im Verein aber den wenigsten zumute. Die Fußballer mussten in die 2. Kreisklasse und haben dabei in der Rückrunde 13 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone verspielt. 2019 sind die Vielstedter noch ohne Sieg – das 0:1 im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt – gegen den FC Hude III mit eingerechnet. Nach dem Rücktritt von Coach Hans Borchers verlor das neue Trainer-Duo Daniel Schan und Fabian Wielgusiak zur Premiere das Auftaktspiel beim SC Colnrade mit 1:6. Mal wieder herrschte dabei Personalknappheit.

Allmählich soll sich die Lage beim Club aus der Gemeinde Hude aber wieder bessern. „Vielleicht ist so ein Denkzettel auch ganz heilsam. Da tat die Pause im Sommer auch ganz gut“, sagen die beiden neuen Übungsleiter und betonen: „Die Jungs haben wieder Lust auf Fußball. Das sind alles Freunde.“

Durch drei interne Zugänge ist der Kader auf 22 Spieler angewachsen, auch die Trainer mischen noch mit – wenn sie denn fit sind. Schan geht nach einer Knieoperation noch auf Krücken, nimmt es aber sportlich: „Ich kann die Jungs auch ganz gut von der Seitenlinie motivieren.“ Der 30-Jährige lobt auch seinen 28-jährigen Kollegen. „Fabian probiert in den Trainingseinheiten immer die neuesten Methoden aus, die er sich angeeignet hat.“

Dienstag testet der TuS, der am Wochenende pausiert, gegen den Kreisligisten VfL Stenum II,