Stenum. Der Spaß steht eindeutig im Mittelpunkt bei den Fußballerinnen des VfL Stenum. Nach dem Rückzug aus Bezirksliga Weser-Ems Mitte, läuft die Mannschaft von Trainerin Diana Decker jetzt in der Kreisliga auf.

Natürlich wollen die Fußballerinnen des VfL Stenum auch Erfolgserlebnisse sammeln und natürlich wollen sie ihrem Konto Punkte gutschreiben. Aber: An der Spitze der Prioritätenliste steht der Spaß. Das bestätigt Diana Decker. „Unsere Philosophie ist, dass uns der Fußball Spaß bereitet“, sagt die Trainerin nachdrücklich. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Bezirksliga Weser-Ems Mitte, in der die Mannschaft in der Endabrechnung Platz sechs belegte, in die Kreisliga Cloppenburg, Vechta, Oldenburg-Land/Delmenhorst befindet sie sich alleine auf der Kommandobrücke. Maurice Kulawiak, der in der vergangenen Saison mit ihr ein Duo bildete, konzentriert sich vollends auf seine Tätigkeit als Trainer der B-Junioren des VfL. Sie sind von der Bezirks- in die Landesliga aufgestiegen.

Erstes Punktspiel gegen Huntlosen verloren

Stenums Fußballerinnen, die 2019/20 verstärkt auf Gelassenheit setzen, gehörten zu den Frühstartern, bestritten bereits vor einer Woche gegen den FC Huntlosen das erste Punktspiel. Es endete mit einem 4:5. Die Gastgeberinnen lagen mit 0:1 und 1:2 zurück, ehe sie mit 3:2 und 4:3 führten, um dann noch zwei Treffer zu kassieren. Sophie Eilers, Alena Stürenburg (2) und Katja Sander trugen sich in die Torschützinnenliste ein.

Angesichts des Ergebnisses könnte man meinen, dass der Spaß am Auftakt-Spieltag kein Thema war. Decker sieht es anders, betont, dass sie stolz auf die Mannschaft sei. „Wir hatten zuvor nur zweimal trainiert. Bei uns wirken Spielerinnen mit, die zuvor fünf Jahre lang keinen Ball am Fuß hatten. Das Team hat ein unglaublich gutes Spiel gezeigt.“ Spielerisch sei der VFL, in Sachen Fitness Huntlosen („Einer der stärksten Gegner“) überlegen gewesen. Das Spiel sei viel zu früh gekommen. „Wir sind noch unterbesetzt. Viele sind noch im Urlaub.“ Ihrem Kader gehörten 14 Spielerinnen an.

20 Spielerinnen im Kader

„Aber alles ist gut“, unterstreicht Decker. „Der freiwillige Rückzug ist das Beste, was uns passieren konnte.“ Das 20-köpfige Aufgebot setzt sich aus Spielerinnen, die bereits dabei waren, Zugängen und Rückkehrerinnen zusammen. Das nächste Spiel bestreiten die VfL-Frauen am Sonntag, 11. August, 13 Uhr, auf der Anlage am Kirchweg gegen den TuS Lutten II. Erneut geht es um den Spaß. Erneut geht es aber auch um eine eingehende Analyse der Leistung. Wie nach dem 4:5 gegen Huntlosen. „Wir haben noch eineinhalb Stunden lang zusammengesessen und Bierchen getrunken“, berichtet Decker lachend.