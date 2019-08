Delmenhorst. Rote Karte, Elfmeter verschossen und Tabellenletzter – doch der TuS Heidkrug zeigt beim Bezirksliga-Debüt beim SV Tur Abdin viel Gutes.

Die Sponsorentafeln im Delmenhorster Stadion waren am Sonntagnachmittag schon abgebaut und die meisten der 250 Zuschauer auf dem Heimweg, als Selim Karaca noch sprach. Der Trainer des TuS Heidkrug hatte seine Fußballer um sich versammelt und redete und klatschte und tigerte im Mannschaftskreis herum; nach dem ersten Bezirksligaspiel seit über acht Jahren darf die Besprechung auch mal etwas länger ausfallen. Als er schließlich fertig war, verzogen sich seine Spieler in die Kabine, und Karacas Lächeln lag irgendwo zwischen zufrieden und trotzig.

Mit 0:3 (0:1) hatte seine Elf ihre Premiere nach dem Aufstieg aus der Kreisliga beim Stadtrivalen SV Tur Abdin verloren und dabei eine Rote Karte kassiert und einen Elfmeter verschossen, doch für den Heidkruger Trainer war es dennoch kein völlig gebrauchter Tag. „Ich war schon heute Morgen beim Frühstück richtig nervös. Aber wir haben gezeigt, dass wir mithalten können“, befand er, was der Gegner ähnlich sah. „Heidkrug hat hervorragend gespielt, davor muss man Respekt haben“, sagte Tur Abdins Sportchef Isa Tezel, der den im Urlaub weilenden Cheftrainer Andree Höttges vertrat. Seine Mannschaft ist nach dem ersten Spieltag geteilter Tabellenführer, Heidkrug dagegen geteilter Letzter. „Aber das ist mir völlig egal“, sagte Karaca.

64 Minuten in Unterzahl

Dass die Heidkruger zum ersten Mal nach 24 Spielen und zum ersten Mal 2019 ein Ligaspiel verloren haben und damit nach dem Aufstieg erst einmal hart gelandet sind, hatte einiges mit der Unterzahl zu tun, durch die sich der TuS 64 Minuten kämpfen musste. Tom Köster kam nach 26 Minuten gegen Tur Abdins Dennis Thüroff am Strafraum zu spät und sah Rot, weil Schiedsrichter Jannik Weinkauf ihn als letzten Mann gesehen hatte – worüber sich ob der beiden weiteren TuS-Verteidiger in der Nähe zweifellos streiten ließ. „Das war für mich ehrlich gesagt auch keine Notbremse“, bekannte Tezel. Karaca fand erwartungsgemäß härtere Worte: „Das war niemals Rot. Wenn wir vollzählig durchspielen, gewinnen wir wahrscheinlich.“

Totale Offensive – zu zehnt

Auch zu zehnt machten es die Gäste dem spielstarken Stadtrivalen nicht leicht. Doch Tur Abdin spielte offensiv seine Cleverness aus. Neuzugang Wahe Zargaryan schloss einen von Spielmacher Can Blümel überragend eingeleiteten Angriff in der 32. Minute mit dem 1:0 ab – zuvor hatte Heidkrug die besseren Chancen gehabt. Vier Minuten nach der Pause war Heidkrugs Abwehr zu zaghaft, und Blümel traf selbst zum 2:0.

Die Heidkruger Moral war jedoch beeindruckend, Karaca trieb das Team weiter nach vorn und stellte eine Viertelstunde vor Schluss sogar auf totale Offensive um – mit drei Stürmern auf vorderster Linie. Heraus sprangen zunächst einige gefährliche Kopfbälle nach langen Flanken, ehe der TuS die Chance zur Aufholjagd bekam. Eine Flanke von Jesper Müller-Nielsen sprang Tur Abdins Verteidiger Daniel Karli unglücklich im Strafraum an die Hand, doch beim folgenden Strafstoß arbeitete nur Torwart Jens Dekarski an seinem Ruf als Elfmeter-Töter. Er parierte gegen TuS-Kapitän Niklas Bädjer, schon beim Sieg im Bezirkspokal gegen den VfL Stenum vor einer Woche hatte er drei Strafstöße gehalten. „Er ist ja fast schon in Weltklasse-Form“, schwärmte Tezel.

Mit der letzten Aktion des Spiels machte Simon Matta den ersten Schritt zur Verteidigung der Bezirksliga-Torjägerkanone und schob den Ball nach einem Heidkruger Ballverlust über die Linie. Trotzdem schnaufte Tezel nach dem Spiel: „Heidkrug hat nie Ruhe gegeben. Das Ergebnis fällt am Ende vielleicht zu hoch aus.“ Fand auch Karaca, dem der Charakter seiner Mannschaft Hoffnung machte: „Zur zweiten Halbzeit in Unterzahl muss ich sagen: Das war richtig stark. Das macht Lust auf mehr.“