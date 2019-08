Delmenhorst. Inhaber der dk-Vereinscard können mit etwas Glück am Samstag, 10. August, im Bremer Weserstadion dabei sein, wenn der SV Atlas Delmenhorst im DFB-Pokal gegen den SV Werder spielt. Inkoop verlost in Kooperation mit dem dk 3x2 Sitzplatzkarten.

Es ist zum „Jahrhundertspiel“ erklärt worden, an den Vorverkaufsstellen der Eintrittskarten gab es lange Warteschlangen: Die Erstrundenpartie im DFB-Pokal zwischen den Oberliga-Fußballern des SV Atlas Delmenhorst und der Bundesliga-Mannschaft von Werder Bremen begeistert wohl nicht nur die Fans der beiden Teams. Viele Anzeichen deuten daraufhin, dass das Weserstadion am Samstag, 10. August, ausverkauft ist (42 100 Zuschauer). Der SV Atlas gilt in der Partie, die um 20.45 Uhr angepfiffen wird, übrigens als Gastgeber. Die Inkoop-Verbrauchermärkte machen es möglich, dass drei Inhaber der dk-Vereinscard die Partie von einem Sitzplatz aus gemeinsam mit einer Begleitperson doch noch live vor Ort verfolgen können. In Kooperation mit dem dk verlost Inkoop 3x2 Sitzplatztickets auf der Westtribüne (Block 119, Reihe 15).

Teilnahme per E-Mail

Um an der Verlosung teilzunehmen, schreiben Inhaber einer dk-Vereinscard einfach eine E-Mail mit dem Betreff „DFB-Pokal“ an aktionen@dk-online.de. Bitte geben Sie ihre vollständige Anschrift, ihre Telefonnummer und die Kartennummer der dk-Vereinscard (befindet sich auf der Rückseite) an. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 7. August, 15.30 Uhr.

Eine Teilnahme an der Verlosung ist auch noch per Coupon möglich. Dieser wird allerdings ausschließlich am Montag, 5. August, auf der Seite zur dk-Vereinscard in der Print-Ausgabe des dk veröffentlicht.

Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.