Im Delmenhorster Stadion wird am 5. September ein Test-Länderspiel zwischen den U16-Teams von Deutschland und Österreich ausgetragen. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Am Donnerstag, 5. September, treten die U16-Fußballnationalmannschaften von Deutschland und Österreich in Delmenhorst zu einem Testspiel an. Der Vorverkauf der Eintrittskarten hat begonnen.