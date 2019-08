Bookhorn. Der Titelverteidiger ist mit einem klaren Sieg in den Kreispokal-Wettbewerb 2019/20 gestartet. Der Kreisligist TSV Ganderkesee setzte sich im Derby bei der SG Boohorn aus der 2. Kreisklasse durch.

Die Rollen waren vor dem Anstoß klar verteilt. In der ersten Runde des Pokal-Wettbewerbs 2019/20 im Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst empfing die SG Bookhorn das zwei Klassen höher angesiedelte Kreisliga-Team des TSV Ganderkesee – den Titelverteidiger. Dementsprechend war die Vorgabe von SG-Coach Dirk Kwasny: „Wir wollen versuchen, in den ersten 20 Minuten die Null zu halten. Das wäre schon ein Erfolg, wir spielen in der 2. Kreisklasse.“ Der TSV hatte das Weiterkommen fest eingeplant, dennoch war es für Trainer Stephan Schüttel eine besondere Partie. „Ich habe siebeneinhalb Jahre, bis zum Winter 2005, bei der SG Bokkhorn gespielt“, erklärte er. Seine Spieler wurden ihrem Favoritenstatus souverän gerecht: Sie setzten sich mit 11:0 (8:0) durch.

Ergebnisse Fußball-Kreispokal, 1. Runde SF Littel - SV Tungeln 1:0 Tor: Nike Chris Osasiere Azigbe (59.) . SG Bookhorn - TSV Ganderkesee 0:11 Tore: Lars Goretzki (1., 13., 23.), Lukas Löffler (6., 28., 60), Noah Meißner (18., 28., 64.), Jordan Porath (17.), Toben Findeisen (88.).

Lars Goretzki trifft vor der Pause dreimal für Ganderkesee

Schüttel und sein Co-Trainer Timo Obal hielten sich nicht lange mit nostalgischen Gefühlen auf. Sie hatten ihrer Startelf eine offensive Marschrichtung verordnet. Ziel war es, schnell für Klarheit zu sorgen. Das TSV-Team setzte das um. Vor rund 100 Zuschauern erzielte es bereits nach 54 Sekunden das 1:0. Lars Goretzki traf aus halblinker Position aus 14 Metern ins rechte untere Eck. Die Ganderkeseer legten beeindruckend nach. Nach nicht einmal 30 Minuten lag Bookhorn mit 0:8 hinten. Lukas Löffler (6., 28.), Goretzki (13., 23.), Jordan Porath (17.) und Noah Meißner (18., 28.) waren erfolgreich.

SG Bookhorn hakt Niederlage schnell ab

Die Gastgeber fügten sich im Großen und Ganzen mit sportlicher Fairness in die Niederlage. Der TSV ließ es nach seinem achten Tor lockerer angehen, blieb aber klar überlegen. Auch nach dem Seitenwechsel ließ er den Ball souverän durch seine Reihen laufen, erzeugte aber weniger Druck. Das gewünschte Ehrentor blieb der SG Bookhorn versagt, denn sie war viel zu harmlos. Sie war mit den drei weiteren Gegentoren noch gut bedient. Löffler (60.) und Meißner (64.) erzielten ihre dritten Treffer, Torben Findeisen setzte den Schlusspunkt (88.). „Wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen und gleich eiskalt erwischt worden. Aber alles gut“, hakte Kwasny die Partie ab. Schüttel und Obal waren zufrieden: „Da waren ein paar ganz schöne Tore dabei, und wir haben den Ball ganz gut laufen lassen.“