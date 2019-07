Delmenhorst. Es gibt verschiedene Wege, um ins Weserstadion zu kommen. Das dk hat für alle Besucher des DFB-Pokalspiels zwischen Atlas und Werder am 10. August die Besten herausgesucht.

Wer als Delmenhorster noch nie im Bremer Weserstadion gewesen ist, für den hat das dk die besten Möglichkeiten für die An- und Abfahrt zusammengestellt. Wenn am Samstag, 10. August, um 20.45 Uhr das DFB-Pokalspiel zwischen SV Atlas Delmenhorst und Werder Bremen angepfiffen wird, ist das Weserstadion mit großer Wahrscheinlichkeit ausverkauft. 42 100 Zuschauer werden dann in der Fußball-Arena am Osterdeich erwartet.

Die beiden kostengünstigsten Wege – da im Eintrittsticket inklusive – sind die Fahrten mit der Bahn oder der Delbus. Die Deutsche Bahn und die Nordwestbahn fahren am Spieltag zu ihren regulären Zeiten. So ist man zwischen Delmenhorster und Bremer Hauptbahnhof je nach entsprechender Verbindung zwischen elf und 13 Minuten unterwegs. Pro Stunde fahren vier Züge in Richtung Bremen.

Zwei Züge mit mehr Waggons

Die Nordwestbahn hat bereits auf das zu erwartende erhöhte Fahrgastaufkommen reagiert: Dies betrifft allerdings nur die Rückfahrt nach Delmenhorst nach Spielende. „Wir haben für zwei Züge die Waggonanzahl erhöht“, erklärte Steffen Högemann, Pressesprecher der Nordwestbahn, auf Anfrage. Dies sind die RS4 um 0.10 Uhr nach Nordenham sowie die RS3 um 0.15 Uhr Richtung Oldenburg. Der letzte Zug aus Bremen fährt um 1.15 Uhr ab.

Bei der Delbus gab es gestern noch keine zusätzlichen Planungen für die Hinfahrt nach Bremen. Dafür hat das Busunternehmen frühzeitig weitere Fahrten zurück nach Delmenhorst organisiert: Vom Bremer ZOB fahren zusätzlich Busse um 0.30 und 0.54 Uhr Richtung Delmenhorst. Vom Roland-Center startet eine Tour um 1 Uhr.

Mit der Straßenbahn zum Stadion

Wichtig nach der Ankunft am Bremer Hauptbahnhof: An Spieltagen fahren die Straßenbahnen 2 und 3 im Drei-Minuten-Takt vom Hauptbahnhof in Richtung Haltestelle Weserstadion. Ansonsten fährt man mit der Linie 10 bis Domsheide und steigt von dort in die Linien 2 oder 3 um. Alle Eintrittskarten gelten als Kombi-Ticket im gesamten Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN).

Eine in Deutschland einmalige Gelegenheit bei Fußballspielen bietet das Unternehmen Hal över: mit dem Schiff direkt zum Weserstadion. Dieses Angebot ist so beliebt, dass für das DFB-Pokalspiel sogar ein Extraschiff eingesetzt wird. Hier sind die Tickets schon so gut wie vergriffen. Delmenhorster haben noch die Möglichkeit um 19 Uhr am Pier2/Waterfront (fünf Euro) an Bord zu gehen oder um 19.30 Uhr am Martinianleger (vier Euro). Tickets unter www.hal-oever.de. Aufgepasst: Eine Rückfahrt auf dem Schiff ist nicht mehr möglich.

Es gibt zwei Park+Ride-Angebote

Wer nicht auf sein Auto verzichten möchte, der sollte die beiden Park+Ride-Angebote von Werder in Anspruch nehmen. Die etwas weitere Anfahrt von Delmenhorst – gut 25 Kilometer über die Autobahn A1 – hat man bis zum Parkplatz am Hemelinger Hafen. Knapp 16 Kilometer beträgt die Fahrtstrecke über die Bundesstraßen B 75 und B 6 zur Überseestadt/Hansator. Das Parken und der anschließende Bus-Shuttle direkt zum Weserstadion sind kostenlos.

Für alle, die das Fahrrad zur An- und Abreise nutzen wollen, ist die Streckenlänge auch in einem angenehmen Rahmen: Laut Google-Maps braucht man auf dem Rad für die 16,4 Kilometer lange Strecke vom Zentrum Delmenhorst bis zum Weserstadion 52 Minuten. Direkt an der Arena gibt es gesicherte Fahrradstellplätze.