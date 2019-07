Delmenhorst. Dank Torhüter Jens Dekarski hat der SV Tur Abdin Delmenhorst am Sonntag 5:4 nach Elfmeterschießen im Bezirkspokal gegen den VfL Stenum gewonnen

Jens Dekarski ist der Held des Pokalkrimis, den die Fußballer des SV Tur Abdin am Sonntag gegen den Bezirksliga-Konkurrenten VfL Stenum mit 5:4 nach Entscheidungsschießen gewannen. Nach der regulären Spielzeit hieß es im Stadion 1:1 (1:0). Der Torwart der Gastgeber parierte in diesem Treffen der 1. Runde des Bezirkspokals drei Elfmeter und traf zum entscheidenden 5:4. In der zweiten Runde spielt der Sieger beim Bezirksliga-Aufsteiger TuS Heidkrug (Mittwoch, 7. August, 19 Uhr), der ein Freilos hatte und den Tur Abdin am Sonntag, 15 Uhr, bereits zum ersten Punktspiel empfängt.

Manuel Celik sieht die Rote Karte

Der Gastgeber spielte während der letzten halben Stunde mit zehn Aktiven, da Manuel Celik in der 61. Minute meckerte, „gelb“ sah, sich nicht beruhigte und dann die Rote Karte präsentiert bekam. „Damit hat er uns bei dieser Witterung einen Bärendienst erwiesen“, sagte der neue Delmenhorster Trainer Andree Höttges, der den Feldverweis als „okay“ bezeichnete.

Höttges‘ Team erarbeite sich während der ersten Halbzeit ein Chancen-Plus. In der 4. Minute scheiterte Can-Dennis Blümel mit einem Volleyschuss an Maik Panzram. Nach Vorarbeit von Michael Sen traf Simon-Josef Matta zum 1:0 (23.). In der 33. Minute rettete Silas-Bent Dohrmann in höchster Not. In der 42. Minute hatte Stenum Pech, als Maximilian Klattes Schuss auf der Latte landete. Der SV Tur Abdin, der mit Frederik Dittmar und Wahe Zargaryan zwei Zugänge in der Startelf präsentierte, führte zur Pause verdient.

1:1 nach 90 Minuten

Nach dem Platzverweis stand Tur Abdin zunächst vor der Resultatsverbesserung. Einen 20m-Schuss von Blümel lenkte Panzram zur Ecke (63.), ehe Waldemar Kelm bei einem Schuss von Matta rettend eingriff (66.). Zehn Minuten später landete ein 20-Meter-Freistoß von Blümel auf der Latte. Danach erhöhten die Stenumer den Druck und wurden belohnt: Nachdem Fynn Dohrmann am Außenpfosten scheiterte (79.), verwertete Tom Geerken ein feines Zuspiel von Silas-Bent Dohrmann zum 1:1 (84.). Eine gelungene Gemeinschaftsproduktion der jungen Spieler, die in der letzten Saison zu den A-Junioren gehörten. Insgesamt bot VfL-Trainer Thomas Baake anfangs vier Neue auf.

Als Krönung gab es das Elfmeterschießen, in dem die ersten vier Schützen das Ziel verfehlten und Jens Dekarski zum Hauptdarsteller avancierte.

Höttges mit seiner Mannschaft zufrieden

„Bis zur Roten Karte haben wir das Spiel kontrolliert“, meinte Höttges. „Wir haben nur eine Torchance zugelassen und die hat der VfL Stenum, der auf den ersten fünf, sechs Plätzen stehen sollte, genutzt.“ Seine Mannschaft habe in Unterzahl gut gearbeitet und er sei zufrieden.

Baake attestierte dem VfL eine „ordentliche Leistung“. Der Coach: „Die Mannschaften haben sich im Mittelfeld neutralisiert. Nach dem ersten Tor haben wir zehn Minuten gebraucht, um wieder reinzukommen.“ In der zweiten Halbzeit sei der VfL mutiger angelaufen. „Nach der Roten Karte haben nur noch wir gespielt. Es war das schlechteste Elfmeterschießen, das ich seit längerer Zeit gesehen habe“, meinte Baake.

„Ich habe Elfmeter nicht extra trainiert. Wenn ich schießen will, dann schieße ich“, betonte Dekarski.