Rastede. Erfolgreicher Tag für den RV Ganderkesee: Cord Mysegaes und Katharina Wuthe gewannen in Rastede in der Oldenburger Landesmeisterschaft der Vielseitigkeitsreiter Gold und Silber. Antonia Busch-Kuffner holte in der Pony-Dressur den Titel, Zweite wurde Eny Palm gefolgt von Nina Sue Neumann.

Fünf Reitsportler des RV Ganderkesee haben am vierten Tag des Oldenburger Landesturniers in Rastede Glanzlichter gesetzt. Cord Mysegaes und Katharina Wuthe freuten sich am Freitag in der Landesmeisterschaft der Vielseitigkeitsreiter über Gold und Silber. Die Pony-Dressurreiterin Antonia Busch-Kuffner feierte ebenfalls den Titel. Enya Palm wurde Zweite, Nina Sue Neumann Dritte.

Katharin Wuthe überzeugt mit Quadronja





Cord Mysegaes vom RV Ganderkesee hat am Freitag in Rastede die Oldenburger Landesmeisterschaft in der Vielseitigkeit der Altersklassen Junge Reiter (U21) und Reiter gewonnen. Nach den drei Teildisziplinen Dressur, Springen und Gelände wies der Sportler des RV Ganderkesee mit der neunjährigen Stute Dekorateurin baumeister 41,60 Minuspunkte auf. Der Gewinner der Olympischen Bronzemedaille mit der Mannschaft (1992) war zufrieden: „Mein Pferd hat das sehr gut gemacht. Die Geländestrecke mit dem Waldstück ist sehr lehrreich für die Tiere“, sagte Mysegaes. Er war in der Gesamtwertung der Vielseitigkeitsprüfung der Klasse L knapp hinter Linus Richter vom RV Höven mit Rayja (41,30) Zweiter geworden. Richter gehört aber noch zur Altersklasse Junioren (U18), sodass er nicht Landesmeister werden konnte. Hinter Mysegeas landete in Katharina Wuthe eine weitere Sportlerin des RV Ganderkesee. Sie kam mit Quadronja auf 44,70 Strafzähler. Damit wurde sie Vizelandesmeisterin. Loort Fleddermann vom RC Hude, der nach der Dressur geführt hatte, beendete die Prüfung während des Geländeritts.

Ergebnisse Oldenburger Landesturnier 2019 Landesmeisterschaft Vielseitigkeit Junge Reiter/Reiter: Gold: Cord Mysegaes (RV Ganderkesee) Dekorateurin baumeisterin 41.60, Silber: Katharina Wuthe (RV Ganderkesee) Quadronja 44.70, Bronze: Johanna Wetjen (Ammerländer RC) Lord Herbal 45.10 Springprüfung Kl. S*** - Rasteder Champion: 1. Mario Stevens (RuFV Lastrup) Baloubet 0.00/67,22; 2. Mario Stevens (RuFV Lastrup) Landano OLD 0.00/67,36; 3. Tim Rieskamp-Goedeking (RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse) Bao Loi 0.00/67,42 .

Mannschafts-Dressur-Kür Kl. A: 1. TG Bad Zwischenahn Pferd 18.00, 2. TG Bad Zwischenahn Pony 17.20, 3. RV Bettingbühren 16.40. Vielseitigkeit Kl. L: 1. Linus Richter (RV Höven) Rayja 41.3; 2. Cord Mysegaes (RV Ganderkesee) Dekorateurin baumeisterin 41.60; 3. Katharina Wuthe (RV Ganderkesee) Quadronja 44.70.

Dressurprüfung Kl. M*, 2. Wertung Junge Reiter/Reiter: 1. Katrin Alkenings (RuRV Rastede) Solveigh 678.00; 2. Juliane Müller (RV Ovelgönne) Blue Ray 676.50; 3. Melanie Scheel (RV Grüppenbühren) Draga 662.00. Dressurprüfung Kl. S*: 1. Kira Wulferding (RFV Holzhausen u. U.) Sardera S 911.50; 2. Tanja Fischer (RuRV Rastede) Celebration WE 893.50; 3. Hermann Burger (RuFV Löningen-Böen-Bunnen) Lightning C 884.00. Reitpferdeprüfung: 1. Wibke Hartmann-Stommel (RFV Handorf-Sudmühle) Farrington 8.40; 2. Sandra Frieling (RV Aller-Weser) My Dance Star 8.30; 3. Patricia Munz (RV Eichkamp Berlin) Mia la Rouge 8.20 . Reitpferdeprüfung: 1. Vanessa Crnadak (RV Vechta) Aurelia 8.60; 2. Anne-Kathrin Pohlmeier (RV Aller-Weser) Larkshill Mystique 8.40; 3. Eike Bewerungen (Jader RC) Bakarigold 8.30. St. Georg Special*: 1. Jürgen Höfler (RFV Gustav Rau Westbevern) Dayman 841.50; 2. Charlott-Maria Schürmann (RV Gehrde) Danzador 840.50; 3. Hermann Burger (RuFV Löningen-Böen-Bunnen) Top Secret 834.50. Springprüfung Kl. S*: 1. Patrick Bölle (RuFV Haselünne) Cool and clever 0.00/63.59, 2. Felix Koller (RV Oldenburger Münsterland) Stawita PS 0.00/63,86; 3. Sören Pedersen (TG Wohlde) Araconti T 0.00/64,83 . Springprüfung Kl. S*: 1. Alexa Stais (RuRV Schwarme) Flachau 0.00/59;54, 2. Alexa Stais (RuRV Schwarme) Quintus HB 0.00/60,72; 3. Jan Wernke (RSC Handorf-Langenberg) Lorelli 0.00/60,75. Pony-Dressurprüfung Kl. L-Trense, Finale: 1. Antonia Busch-Kuffner (RV Ganderkesee) Kastanienhof Cockney Cracker 269.00; 2. Enya Palm (RV Ganderkesee) Frühlingstraum 251.00; 3. Emma Wagner (RuFV Cloppenburg) Top Christiano 249,00; 4. Nina Sue Neumann (RV Ganderkesee) SF Dark Royal 251,50.





Vorbereitung auf die EM beginnt

Antonia Busch-Kuffner ist Pony-Dressurlandesmeisterin: Das Talent des RV Ganderkesee hat am Freitag im Finale, ausgetragen als Prüfung der Klasse L*-Trense, seinen hervorragenden Auftritt beim Oldenburger Landesturnier in Rastede gekrönt. Nachdem die 14-Jährige schon die ersten zwei Wertungsprüfungen mit Kastanienhof Cockney’s Cracker gewonnen hatte, siegte das Duo auch in der abschließenden mit der Wertungsnote 269,00. „Das hat Megaspaß gemacht. Ich bin sehr glücklich. Cookie hat in allen drei Prüfungen alles gegeben“, sagte die 14-Jährige, „aber wir hätten es im Finale auch noch etwas besser machen können.“ Für Busch-Kuffner steht nun erst mal eine kurze Pause an, ehe es für sie mit den Vorbereitungen auf die Europameisterschaften in Polen weitergeht. Dort startet sie auf ihrem Pony Daily Pleasure, „Cookie“ dient unterdessen als Reservepony. „Er macht die Vorbereitung und den Lehrgang in Warendorf mit. Klappt alles, fährt er nach Warendorf nach Hause und bekommt eine verdiente Pause“, erzählte Busch-Kuffner. Im Finale der Pony-Dressur (251,00) belegte ihre Vereinskameradin Enya Palm auf Frühlingstraum den zweiten Rang. Nach den Rängen zwei und sechs in den ersten Wertungen kam das Duo in der Gesamtwertung auf Rang zwei.

Vierte der Finalprüfung wurde die Ganderkeseerin Nina Sue Neumann mit der neunjährigen SF Dark Royal (251.50). Das brachte die beiden in der Oldenburger Landesmeisterschaft auf den Bronzerang, nachdem sie in den Wertungsprüfungen zuvor die Ränge vier und drei belegt hatten.

Anzeige Anzeige

Anmerkung der Redaktion: Bei Redaktionsschluss am Freitag war leider noch nicht bekannt, dass Nina Sue Neumann Dritte der Landesmeisterschaft in der Pony-Dressur geworden war. Deshalb stand in einer voherigen Version des Artikels, dass der RV Ganderkesee vier Medaillen gewonnen hat. (pin)