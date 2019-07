Eine spannende Spielzeit 2019/2020 liegt vor dem SV Atlas Delmenhorst. Archivfoto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Der SV Atlas Delmenhorst startet am Samstag in die Saison 2019/2020. In unserem Quiz können Atlas-Fans testen, ob sie sich gut auf die neue Spielzeit vorbereitet haben.