Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Die Meisterschaft für die TSG Hatten/Sandkrug in der 1. Tischtennis-Bezirksklasse war hart erkämpft. Neben dem Titel gab es noch den Aufstieg in die Bezirksliga Ost.

Das Titelrennen in der 1. Tischtennis-Bezirksklasse der Männer beschränkte sich in der Saison 2018/2019 auf einen Zweikampf. Die Landkreis-Vertretungen der TSG Hatten/Sandkrug und des TV Hude IV lieferten sich bis zum Schluss einen engen Fight. Mit knappen Vorsprung setzten sich schließlich die Sandkruger mit 34:2 Punkten vor ihrem Erzrivalen aus dem Klosterort (33:3) durch.

Neben dem Titelgewinn belohnte sich die Meistermannschaft um TSG-Kapitän Jens Büsselmann zusätzlich mit dem Aufstieg in die Bezirksliga Ost. Dieser blieb den Huder verwehrt, da sie im anschließenden Relegationsspiel gegen den STV Barßel mit 7:9 den Kürzeren zogen. Sollten die Spieler vom Turnverein in der neuen Saison bestrebt sein, Versäumtes nachzuholen, dann wartet im Kampf um Platz eins wieder harte Konkurrenz. Denn mit dem TSV Ganderkesee kommt ein Absteiger aus der Bezirksliga herunter, der unter Garantie ebenfalls seine Ansprüche anmelden wird.

TSG spielt makellose 18:0-Serie

Die entscheidende Wende auf dem Weg zum Titelgewinn gelang der TSG Hatten/Sandkrug in der zweiten Saisonhälfte. Hier spielten die TSGer eine makellose 18:0-Serie und fingen damit die Männer vom Herbstmeister TV Hude IV noch ab. Neben dem 8:8-Ausrutscher und einem schmerzhaften Punktverlust des TVH im Januar gegen den TSV Großenkneten, gab die 6:9-Schlappe im Topspiel gegen Sandkrug den Ausschlag über Platz eins und zwei. In der Vorrunde hatte der Vizemeister seinen Nebenbuhler noch mit 9:5 in die Knie gezwungen.

Während die beiden Topteams der Liga dem Feld weit enteilt waren, lief die Zweitvertretung vom TSV Ganderkesee ganz souverän auf Rang drei ein. Mit 26:10 Punkten ist der Vorsprung zu den Verfolgern hier ebenfalls beträchtlich. Die Mannschaften auf den Plätzen vier bis sechs bildeten das Mittelfeld, wo man lediglich Positionskämpfe untereinander pflegte. Am Ende lautete die Reihenfolge: TSV Großenkneten (20:16), VfL Wildeshausen II (19:17) und VfL Stenum (18:18).

Abstiegskampf begann ab Platz sieben

Ab Platz sieben waren alle weiteren Vereine direkt in den Abstiegskampf verwickelt. Den Klassenerhalt aus eigener Kraft glückte am Ende dem Siebten, Delmenhorster TB II (11:25). Die Reserve der TSG Hatten/Sandkrug, welche 10:26 Punkte holte, wurde Achter. Mit dem 9:1-Sieg im Relegationsspiel gegen den TTSC 09 Delmenhorst II wurden im Mai letzte Restzweifel am Klassenerhalt ausgeräumt.

Neben dem Tabellenzehnten und damit deutlichen Schlusslicht DTB III (0:36) hätte eigentlich auch der Vorletzte TuS Hasbergen (9:27) den Gang herunter in die 2. Bezirksklasse antreten müssen. Aber die Hasberger profitierten von einer für sie günstigen Konstellation. Denn aus der 2. Bezirksklasse wollte der amtierende Meister TTG DHI Harpstedt nicht aufsteigen. Dieser Verfügungsplatz ging somit an den TuS. Auch für den Relegationsverlierer TTSC 09 Delmenhorst II blieb die Niederlage im Ausscheidungsspiel gegen TSG II ohne Verfolgen. Die 09er steigen trotzdem auf.

Heiko Wiedenfeld gewinnt Spielerwertung

In der Spielerwertung des vorderen Paarkreuzes tummeln sich auf den Topplätzen vorrangig erfahrene Cracks. Mit einer starken Bilanz von 33:3-Siegen ging hier Platz eins an Heiko Wiedenfeld vom TSV Großenkneten. Den Silber- und Bronzerang sicherten sich der Sandkruger Jens Büsselmann (27:4) und Teja Manskopf (21:7) vom Vizemeister Hude IV. Erst auf Platz sieben schaffte mit Fabian Rang (17:7) ein Nachwuchstalent den Sprung in die Top 10.

Im mittleren Paarkreuz hingegen schmetterte sich mit dem Stenumer Felix Hellhoff ein Jugendspieler hoch auf die Position zwei. Dadurch liegt er mit 9:1-Siegen mit "Paarkreuzgewinner" Holger Lebedinzew vom TV Hude gleichauf. Im unteren Abschnitt wahrten die beiden Erstplatzierten Jens Urbanski (Ganderkese II) und Tuncer Ciftci (DTB II) mit 6:0-Erfolgen ihre weiße Weste. Den Titel verdient hätte hier fraglos auch Sven Ferchow, wenn die Kriterien die für die Wertung andere wären. Denn der Sandkruger stand bei seiner starken 17:2-Erfolgsserie deutlich öfter an der Platte als die Konkurrenz.