Landkreis. Die Zeit der Testspiele für die neue Fußballsaison 2019/20 nähert sich dem Ende. Der erste Oberliga-Gegner von SV Atlas Delmenhorst am Samstag, 3. August, der VfL Oldenburg verlor seinen Test beim FC Hagen/Uthlede mit 0:1.

Niederlage für Atlas-Gegner VfL Oldenburg. In der Qualifikationsrunde des Niedersachsenpokals (Amateure) hat der VfL Oldenburg, Absteiger aus der Regionalliga, und am 3. August erster Gegner des Oberligisten SV Atlas, eine Niederlage bezogen. Beim FC Hagen/Uthlede hieß es 0:1. Weitere Ergebnisse: SV Brake – TB Uphusen 0:3, BW Tündern – FC Eintracht Northeim 2:4, MTV Treubund Lüneburg – MTV Gifhorn 4:6 n. E., SV Lengede – FT Braunschweig 3:2. Das Ergebnis des Spiels Heeslinger SC – 1. FC Germania Egestorf-Langreder stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Im Achtelfinale erwartet der SV Atlas am Samstag, 18 Uhr, den SC Spelle-Venhaus.

Frühstarter. In der Kreisliga der Frauen finden bereits am Wochenende die ersten Punktspiele statt. Am Sonntag empfängt der VfL Stenum den FC Huntlosen. Die Partie beginnt um 13 Uhr.

Aus Schützlingen werden Mitspieler. Maximilian Klatte hat sein Amt als Co-Trainer der A-Junioren des VfL Stenum abgegeben. „Ich war eineinhalb Jahre dabei und habe die Arbeit gerne gemacht Es ist schön, dass ich jetzt gemeinsam mit den ehemaligen Schützlingen in der ersten Stenumer Herrenmannschaft spiele.“

Futsal-Liga des NFV vor Aufstockung. Die Futsal-Liga des Niedersächsischen Fußballverbandes geht in ihre fünfte Saison. Sie soll um weitere Mannschaften aufgestockt werden. Bis zum 1. August können sich Vereine und Teams für den Spielbetrieb (September bis Februar) anmelden. Meldungen nimmt Spielleiter Christoph Beismann entgegen (christoph.beismann@nfv.de).

„Kaufland-Cup“ in Heidkrug. Der TuS Heidkrug veranstaltet am 10. und 11. August den „Kaufland-Cup“. Am Samstag, 10. August, gehen am Bürgerkampweg F-Junioren und einen Tag später E-Jugendliche an den Start (jeweils 11 bis 15.30 Uhr).

Stenum favorisiert Atlas II. Der VfL Stenum II, Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga, nennt als Meisterschaftsfavoriten den SV Atlas II. SV Ahlhorn und Harpstedter TB komplettieren den Kreis der Titelanwärter. Saisonziel des VfL II, bei dem mit dem bisherigen A-Junioren-Coach Frank Radzanowski ein neuer Cheftrainer auf dem Regiestuhl Platz nimmt, ist der Klassenverbleib.

DFB vergibt wieder Ehrenamtspreise. Noch bis zum 31. August können Vereinsmitarbeiter für den DFB-Ehrenamtspreis oder für die Auszeichnung „Fußballhelden“ (für junge Ehrenamtliche im Alter von 18 bis 30 Jahren) vorgeschlagen werden Wer den Ehrenamtspreis gewinnt, nimmt an einem Dankeschön-Wochenende teil. Zusätzlich werden die 100 engagiertesten Ehrenamtlichen für ein Jahr Mitglied des exklusiven „Club 100“ des DFB. Auf die jungen Helden wartet eine fünftägige Fußball-Bildungsreise. Kandidatenvorschläge können schriftlich mit dem entsprechenden Meldeformular an den Kreisehrenamtsbeauftragten oder auch per Mail an aktion-ehrenamt@dfb.de eingereicht werden.

Stenums B-Junioren Vierter. Die Stenumer B-Jugend, Landesliga-Aufsteiger, hat bei einem hochklassig besetzten Turnier des SV RW Damme Platz vier belegt. In der Vorrunde verlor der VfL gegen BW Lohne (0:1), ehe er SG Neuenkirchen/Vörden (2:0) und Olympia Laxten (2:1) besiegte. Im Halbfinale hieß es gegen Kickers Emden 0:1. Im Spiel um Platz drei unterlag Stenum mit 2:4 gegen den Gastgeber.

Und zu guter Letzt. Aufsteiger TuS Heidkrug bereitet sich intensiv auf die Bezirksliga-Saison vor. Ein Beweis: Nach dem 9:3 im Testspiel gegen den TuS Hasbergen traf sich das Team bei Torhüter Philip Gruß, um während eines Grillabends die bisherige Vorbereitung exakt zu analysieren.