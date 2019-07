Delmenhorst. Der neue Co-Trainer von Fußball-Oberligist Atlas Delmenhorst stand letzte noch selbst auf dem Platz. Mit 33 Jahren ist Malte Müller auch noch recht jung.

