Delmenhorst/Ganderkesee. Sprinter René Rumpf vom Delmenhorster TV wurde jetzt vom Niedersächsischen Leichtathletikverband zum "Newcomer der Saison" gekürt. Am Wochenende ist Rumpf bei den norddeutschen Meisterschaften am Start.

Auf schier übermächtige Konkurrenz treffen am Wochenende bei den norddeutschen Leichtathletikmeisterschaften René Rumpf (Delmenhorster TV) und Fabian Goedeke (LGG Ganderkesee). Vor allem René Rumpf, kürzlich vom Niedersächsischen Leichtathletikverband mit dem Titel des „Newcomers der Saison“ geadelt, hat es mit der geballten norddeutschen Sprintelite zu tun. Namentlich Deniz Allmas (VfL Wolfsburg), der am letzten Wochenende mit der deutschen 4x100 Meter Staffel U23 Europameister werden konnte und mit 10,28 Sekunden über die 100 Meter Sprintstrecke eine um vier Zehntelsekunden bessere Ausgangszeit als Rumpf aufweist, scheint unschlagbar. Doch auch die übrige Konkurrenz hat es in sich. Mit seinen in Göttingen erzielten 10,68 Sekunden liegt das Delmenhorster Sprinttalent lediglich auf Platz acht der Meldeliste. „Das ist eine Riesenherausforderung für mich, auf die ich mich sehr freue“, sagt Rumpf, der zudem auch die 200 Meter Sprintstrecke in Angriff nehmen will. Auch dort trifft der amtierende niedersächsische Meister auf starke Konkurrenz, insbesondere Yaccouba Pfälzner vom SCC Berlin scheint mit seinen gemeldeten 20,86 Sekunden unerreichbar. „Doch dahinter ist alles offen, wenn alles optimal läuft, ist eine Medaille drin“, sagt Rumpf.

Goedeke will seine Tempohärte testen

Fabian Goedeke von der LGG Ganderkesee geht es bei diesen Meisterschaften vornehmlich um eine optimale Vorbereitung für die Ende Juli in Ulm anstehenden deutschen Jugendmeisterschaften. In der Altersklasse U18 startet er im 400 Meter Lauf, vor allem „um seine Tempohärte für die doppelte Stadionrunde zu testen“, wie sein Trainer Eckart Schmidt betont. In Ulm will Goedeke, der in diesem Jahr in seiner Altersklasse niedersächsischer Vizemeister im 800 Meter Lauf werden konnte, den Endlauf erreichen. Ein Unterfangen, das angesichts seiner in diesem Jahr über 800 Meter erreichten Bestzeit von 1:57,88 Minuten nicht ausgeschlossen erscheint. In Hannover geht er mit seiner gemeldeten Zeit von 53,17 Sekunden über die 400 Meter Lauf auf Platz acht aller Teilnehmer ins Rennen.