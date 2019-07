Delmenhorst. Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst hat sein letztes Testspiel gegen den FC Oberneuland mit 2:3 (0:1) verloren. Trainer Key Riebau blieb dennoch gelassen.

Eines lässt sich nach dem finalen Härtetest zweifelsohne sagen: Knapp eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel der Saison ist der SV Atlas Delmenhorst von seiner Topform noch ein gutes Stück entfernt. Bei der 2:3 (0:1)-Pleite gegen den Bremer Vizemeister FC Oberneuland hat der Fußball-Oberligist jedenfalls Schwächen offenbart. Von Panik fehlte bei Trainer Key Riebau im Anschluss trotzdem jede Spur. Vielmehr wirkte der Coach vor dem Achtelfinalspiel im Niedersachsen-Pokal gegen den SC Spelle-Venhaus optimistisch: „Das Gute ist, dass das alles Dinge waren, die wir abstellen können. Und das kriegen wir bis zu dem Spiel hin“, versicherte Riebau selbstbewusst.





Handschrift des Trainers erkennbar

Letztendlich hat er allen Grund, optimistisch zu klingen. Denn Schwächen sind zwar noch zu erkennen genauso aber eben auch eine Handschrift des Trainers. Und diese lässt auf viel hoffen. So besaß der SV Atlas im Duell der beiden DFB-Pokalteilnehmer, der FCO gewann den Bremer Wettbewerb und trifft nun auf den SV Darmstadt, über 90 Minuten hinweg mehr Spielanteile. Gerade in Durchgang zwei sah das auch recht ordentlich aus: Aus einem kontrollierten Aufbau heraus versuchten die Blau-Gelben, schnell und zielstrebig sich vor das FCO-Tor zu kombinieren. Auffällig war dabei, wie hoch die Außenverteidiger standen. „In Durchgang eins hatten wir gefühlt 55 Prozent Ballbesitz, in Durchgang zwei 75. Aber Ballbesitz allein nützt dir nichts, wie man heute gesehen hatte“, stellte Riebau fest. Das Problem war nämlich: Seine Elf drang zu selten in die gefährlichen Räume ein. Zwischen Musa Karli, der sich als nomineller Sechser immer wieder zwischen die beiden Innenverteidiger Karlis Plendiskis und Neuzugang Jan-Niklas Wiese fallen ließ, sowie Zehner Marek Janssen klaffte ein Loch. So fehlte ein Bindeglied, dass die zwanzig Meter hinter der Mittellinie überbrückte. In Durchgang eins kreierte der SVA daher nur eine nennenswerte Chance – FCO-Torhüter Hannes Frerichs parierte den Schuss von Neuzugang Janssen (1.). Riebau: „Das sind genau diese Details, an denen wir jetzt im Trainingslager arbeiten müssen. Die wesentlichen Grundpositionen waren vorhanden, aber die Abläufe greifen noch nicht.“





Fehlende Konzentration in der Defensive

Ein weiterer Punkt, an dem der Oberligist arbeiten muss: die Konzentration. Gerade in der Defensive kam ihm diese ein ums andere Mal abhanden. Denn zweifelsohne hatten sich die Bremer die Tore gut herausgespielt, mit etwas mehr Aufmerksamkeit hätte der Gastgeber die Treffer jedoch vermeiden können. Beim 0:1 etwa orientierte sich die die komplette Atlas-Hintermannschaft auf die linke Seite. Dabei verloren die Blau-Gelben Ebrima Jobe komplett aus dem Blickfeld, der ungedeckt keine Probleme hatte, Torhüter Malte Seemann zu überwinden. „Bei allen Gegentoren haben wir uns nicht gut angestellt. Bei dem einen oder anderen hat die Konzentration auf das Wesentliche gefehlt“, bemängelte Riebau. Überhaupt wirkte das Spiel der Gäste strukturierter. So setzten sie den SVA teilweise früh in dessen Hälfte unter Druck, zogen sich aber auch immer wieder zurück. Bei Ballgewinnen schalteten sie dann blitzschnell in Kontermodus. Die Bremer hätten zur Halbzeit auch durchaus höher führen können.





Delmenhorst erhöht Druck nach der Pause

Nach der Pause waren es allerdings die Delmenhorster, die mehr Druck ausübten. Der Ball lief flüssiger, zudem nahm die Fehlpassquote ab. So führte gleich einer der ersten sauber zu Ende gespielten Angriffe zum Erfolg: Rechtsverteidiger Kevin Radke setzte sich auf rechts durch, nachdem der nun offensivere Karli ihn schön eingesetzt hatte. Radkes Flanke landete am zweiten Pfosten bei Emilijano Mjeshtri, der auf Steven Müller-Rautenberg querlegte – das 1:1 (69.). Keine zehn Minuten später ging der FCO allerdings erneut in Führung. Einen sehenswerten Konter vollendete Tim Kreutzträger zum 2:1 (76.). So toll dieser Treffer herausgespielt war, so vermeidbar wäre er gewesen. Tatsächlich hätten die Blau-Gelben die Situation noch in der Hälfte der Oberneuländer bereinigen können. Kurze Zeit später sorgte Jobe für das 3:1. Atlas-Neuzugang Devin Isik gelang nach Mjeshtri-Flanke zwar noch der Anschluss, der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr. Riebau: „Einzelne Sachen haben mir gut gefallen. An andere müssen wir im Trainingslager noch mal ran: Wie stehen wir etwa bei eigenem Ballbesitz so, dass wir Gefahr ausstrahlen, aber auch nicht mehr so anfällig für Konter sind?“