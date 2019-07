Delmenhorst. Die marode Stadionhalle betrifft viele Delmenhorster Schüler und Vereinssportler. Vor allem die Handballer der HSG Delmenhorst sind davon direkt betroffen.

Die HSG Delmenhorst mit ihren sieben Senioren- (vier Männer- und drei Frauenteams) und 14-Jugendmannschaften ist einer der Hauptnutzer der in die Jahre gekommenen Stadionhalle. Die Pläne der Stadtverwaltung, diese nicht mehr zu sanieren, weil das wirtschaftlich nicht mehr möglich sei, sondern an anderer Stelle eine neue Sporthalle zu bauen, stößt in dem Handballverein auf positive Resonanz. „Den Willen der Stadt finde ich gut“, sagt der HSG-Vorsitzende Jürgen Janßen. Allerdings käme in ihm dann auch wieder „die Angst hoch“, dass dieser Plan nicht umgesetzt wird.

Bereits 2015 eine Anfrage gestellt

Janßen beschäftigt sich schon lange mit den Problemen in der Stadionhalle. Bereits 2015 hatte er eine Anfrage an die Stadt gestellt. Auch in dieser ging es um eine mögliche Sanierung, weil es an vielen Stellen Bedarf gab. Die Anfrage sei aber im Sand verlaufen, berichtet Janßen. Die Gefahr sieht er diesmal nicht. Alle Parteien wüssten um die Problematik, dass sowohl der Schulsport als auch verschiedene Vereine davon betroffen sind. Für den möglichen Standort einer neuen Halle hat der HSG-Chef schon einen Vorschlag: „Der Platz, auf dem jetzt der Düsternorter Wochenmarkt stattfindet.“ Dieser sei von der Stadt aufgrund der Nähe zum Kindergarten aber nicht gewünscht, ergänzt er.

Ein Streitpunkt bleibt die Sanierung des Bodens. Die soll 160 000 Euro kosten, die bereits im Haushalt 2019 eingeplant sind. Sie könne aber erst 2020 vorgenommen werden, hatte die Verwaltung am Dienstag mitgeteilt. „Hier spielt die Stadt auf Zeit“, findet Janßen.

Keine schöne Visitenkarte von Delmenhorst

„Logisch ist das peinlich“, sagt Janßen, wenn er auf den Spielbetrieb seiner HSG in der maroden Stadionhalle angesprochen wird. „Wir haben zwischen 170 und 180 Spiele im Jahr und davon 98 Prozent mit überregionaler Präsenz.“ An die 300 Aktiven der HSG Delmenhorst seien von den Macken in der 49 Jahre alten Halle betroffen. Das gilt auch für den Engelbart-Cup der Handballer, der dort jährlich mit sechs Teams, darunter die HSG Delmenhorst als Ausrichter, ausgetragen wird. Die Halle sei keine gute Werbung mehr, meint der HSG-Vorsitzende. „Sie ist keine schöne Visitenkarte von Delmenhorst“, beklagt Janßen. Er geht davon aus, dass es mindestens fünf bis sechs Jahre dauern würde, bis der ein Neubau fertiggestellt wäre.