Landkreis. Erfolg für Ina Timmermann. Die Falkenburger Fußballerin absolvierte jetzt ihr erstes Spiel für die erste Mannschaft des SV Werder Bremen. In der Saison soll sie für die zweite Frauenmannschaft des SVW spielen.

VfL Wildeshausen genießt Heimrecht. In der ersten Runde des Pokalwettbewerbs auf Bezirksebene genießen die Frauen des Bezirksligisten VfL Wildeshausen Heimrecht. Sie empfangen am Sonntag, 11. August, 11 Uhr, den 1. FC Ohmstede. Der TV Jahn II, Absteiger aus der Landesliga, gastiert ab 13 Uhr beim Polizei SV Oldenburg. Der zweite Durchgang folgt bereits am 16. und 18. August.

Ina Timmermann spielt für Werders Erste. Ina Timmermann hat ihr erstes Spiel für die erste Mannschaft des SV Werder Bremen bestritten. Nach drei Trainingseinheiten wurde die Falkenburgerin für den Test gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle nominiert. Sie wirkte während der gesamten Spielzeit als linke Verteidigerin mit und zeigte sich trotz des 0:2 mit ihrer Leistung zufrieden. „Ina wird in der neuen Saison bei der zweiten Frauenmannschaft spielen und zweimal die Woche am Training des ersten Teams teilnehmen“, teilt Vater Heiko Timmermann mit.

Turnier in Hatten. Sechs Vertreter starten am Samstag, 13 Uhr, beim Elektro-Technik-Hoffmann-Cup. Schauplatz ist die Büfa-Arena in Hatten (Heidhuser Weg). SV Eintracht Oldenburg, SV Tungeln und TV Munderloh wirken in der Gruppe A mit. Die B-Gruppe bilden FC Huntlosen, SF Wüsting und VfR Wardenburg. Das Finale beginnt um 17 Uhr.

Region Oldenburg belegt Platz zwei. Bei einem U 13-Stützpunktturnier des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) in Barsinghausen hat die Mädchenauswahl der Region Oldenburg hinter Hannover den zweiten Rang belegt. Zehn Mannschaften bildeten das Teilnehmerfeld. Zum Oldenburger Kader gehörten u. a. Chantal Bläsing, Lotta Drews (beide Harpstedter TB), Marie Sophie Brestrich, Delane Wimmert (beide SV Tungeln) und Marlena Dirks (VfL Stenum).

„Wattwurm-Cup“ mit Stenums B-Jugend. Die in die Landesliga aufgestiegenen B-Junioren des VfL Stenum, die am Freitag in die Vorbereitungsphase starten, beteiligen sich an zwei Turnieren. Bereits am Samstag, 13 Uhr, gastieren sie bei RW Damme. Am Freitag, 9. August, nimmt der Bezirksliga-Meister am „Wattwurm-Cup“ des VfL Edewecht teil. Zwischen diesen beiden Wettkämpfen liegen Testspiele gegen GVO Oldenburg (27. Juli, 15 Uhr), beim TuS Sudweyhe (3. August, 13 Uhr) und bei der JSG Emstek/Höltinghausen (6. August, 19 Uhr). In der ersten Runde des Bezirkspokals stellen sich die Stenumer, bei denen weiterhin Maurice Kulawiak und Malte Tönjes das Trainerduo bilden, am Donnerstag, 15. August, 19 Uhr, beim FC Rastede vor.

Pokal mit Ganderkeseer B-Juniorinnen. In der ersten Runde des Bezirkspokals empfangen die B-Juniorinnen des TSV Ganderkesee, die der Bezirksliga angehören, am Mittwoch, 11. September, 19 Uhr, den 1. FC Ohmstede. 13 Mannschaften beteiligen sich an diesem Wettbewerb. Sollten sich die Ganderkeseerinnen gegen Ohmstede behaupten, treffen sie erneut auf eigener Anlage auf den Sieger aus dem Spiel TuS Esens gegen Spielvereinigung Aurich. Das Viertelfinale ist für Donnerstag, 31. Oktober, 13 Uhr, terminiert.

Anzeige Anzeige

Und zu guter Letzt. Nach dem großen Erfolg in 2018 wird es auch in diesem Jahr wieder im September und Oktober die Fair-Play-Tage im Kinderfußball geben. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ruft erneut alle Bambini-, F- und E-Junioren dazu auf, an einem Spieltag den Eltern (Verwandten, Bekannten) die grüne „Fair-Play-Karte“ zu zeigen. Jedes Kind erhält zunächst eine Karte. Nach dem Einlaufen und dem Handshake sollen die Kinder zu ihren „Fans“ laufen und diesen die Fair-Play-Karte zunächst zeigen und dann überreichen.