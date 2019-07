Harpstedt. Die Kreisliga-Fußballer des Harpstedter TB bereiten sich intensiv auf die Saison 2019/20 vor. Sie haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt.

„Wir wollen so lange es geht, um den Aufstieg mitspielen“, antwortet Jörg Peuker auf die Frage nach dem Ziel für die Saison 2019/20. Der Trainer der Kreisliga-Fußballer des Harpstedter TB glaubt nicht, dass er mit der anspruchsvollen Vorgabe, die er mit den Worten "oberes Tabellenviertel, also Platz eins bis vier" präzisiert, Druck aufbaut. Er hofft stattdessen, dass seine Mannschaft ihr fußballerisches Potenzial mit mehr Konstanz und „Killerinstinkt“ abruft als in der zurückliegenden Spielzeit. 65 Punkte reichten zum vierten Rang in der Abschlusstabelle 2018/19.

Harpstedt verliert die entscheidenden Spiele

Peuker war mit mit der vergangenen Saison, in der sein Team siebenmal verlor und zweimal unentschieden spielte, nur bedingt zufrieden. In den entscheidenden Partien gegen andere Spitzenmannschaften seien „die big points“ verloren worden. Gegen Meister TuS Heidkrug unterlagen die Harpstedter mit 0:1 und 1:2, gegen den SV Atlas Delmenhorst II mit 2:5 und 1:5. Hinzu kam ein schlechter Start aus der Winterpause: 0:4 beim VfR Wardenburg und 1:2 beim Ahlhorner SV. Damit war die Meisterschaft im Grunde kein Thema mehr. „Die Jungs haben daraus gelernt, das war klar zu erkennen", lobt Peuker und ergänzt:





"Als es dann um nichts mehr ging, konnte ich ihr Spiel an der Seitenlinie einfach genießen.“

HTB-Trainer Jörg Peuker lobt Quantität und Qualität

Der HTB-Kader ist in der Sommerpause größer geworden. Er wuchs auf 23 Feldspieler und drei Torhüter an, da niemand den Verein verließ, aber fünf neue Aktive vor etwa drei Wochen mit in die Vorbereitung gestartet sind. Peuker freut sich nicht nur über die Breite seines Kaders, sondern auch über die Qualität. Verstärkungen aus anderen Clubs sind der 24-jährige Timo-André Höfken, der in der vergangenen Kreisliga-Saison für den TV Jahn Delmenhorst elf Tore erzielte, und der 19-jährige Mittelfeldspieler Burak Demirci, der vom SFN Vechta zum HTB wechselte. Aus der eigenen A-Jugend rückten Verteidiger Thies Meyer, Offensivkraft Lukas Brümmer und der defensive Mittelfeldspieler Christoph Kammann ins Team. Kammann fällt allerdings wegen eines Schienbeinbruchs voraussichtlich während der Hinrunde aus.

HTB trainiert viermal pro Woche

In den Trainingseinheiten lassen Peuker und sein Co-Trainer Matthias Kaiser ihre Jungs ganz schön schwitzen. „Wir ziehen bis zum Saisonauftakt mit der ersten Kreispokalrunde vier Einheiten und ein Testspiel pro Woche durch", erklärt das Trainerteam. Offensichtlich gibt es bis zum Auftritt bei den Kickers Ganderkesse am Sonntag, 28. Juli (15 Uhr), noch einiges zu tun, denn das bisher letzte Testspiel gegen den Diepholzer Bezirksligisten SC Twistringen ging mit 3:8 verloren. Peuker stört das nicht. Er ist von der Qualität seines Teams vollends überzeugt. Das beweist sein Saisonziel.