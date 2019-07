Delmenhorst. Der SV Atlas Delmenhorst empfängt an diesem Mittwoch den FC Oberneuland auf dem Platz des Delmenhorster TB zu einem Fußball-Testspiel. Die beiden Fünftligisten sind für die erste Runde des DFB-Pokals 2019/20 qualifiziert.

Die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst tragen an diesem Mittwoch ein weiteres Testspiel zur Vorbereitung auf die Saison 2019/20 aus. Auf dem Platz des Delmenhorster TB (Am Kleinen Meer) empfangen sie die Bremen-Liga-Mannschaft des FC Oberneuland, der Anpfiff ertönt um 19.30 Uhr.

Delmenhorst und Oberneuland für DFB-Pokal qualifiziert

Die Partie ist ein Treffen zweier Fünftligisten, die sich als Pokalsieger ihrer Landesverbände für die erste Runde im DFB-Pokal qualifiziert haben. Den Delmenhorstern gelang das durch ihren Erfolg im NFV-Pokal der Amateure. Sie treffen dort am Samstag, 10. August, 20.45 Uhr, im Weserstadion auf die Bundsliga-Profis des SV Werder Bremen. Das Team aus Oberneuland gewann den Bremen-Pokal. Es wird im DFB-Pokal am Sonntag, 11. August, ab 15.30 Uhr in seinem Stadion am Vinnenweg gegen den Zweitligisten Darmstadt 98 antreten.

Erstes Atlas-Pflichtspiel am 27. Juli

Die Delmenhorster, das verriet ihr Trainer Key Riebau nach dem Testspiel gegen das Regionalliga-Team des SSV Jeddeloh (1:3), konzentrieren sich derzeit allerdings auf zwei ganz andere Begegnungen: ihre ersten Pflichtspiele der Saison. Am Samstag, 27. Juli (18 Uhr), steigen sie mit einem Heimspiel gegen ihren Ligarivalen SC Spelle-Venhaus im Achtelfinale in die neue Runde des niedersächsischen Pokalwettbewerbs ein. Am Samstag, 3. August (18 Uhr), geht es dann zum ersten Mal um Oberliga-Punkte. Der Regionalliga-Absteiger VfL Oldenburg tritt zum Derby im Stadion an der Düsternortstraße an.