Delmenhorst. Der Vorverkauf von Eintrittskarten für das DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und dem SV Werder beim dk geht weiter. Aktuell gibt es noch Stehplatz-Karten für die Westtribüne.

Noch ist das DFB-Pokalspiel dem SV Atlas Delmenhorst und Werder Bremen im Weserstadion nicht ganz ausverkauft. Aktuell gibt es im dk-Kundencenter an der Langen Straße 122 noch ein Kontingent an Stehplatz-Karten für die Westtribüne. Diese wird beim Spiel am Samstag, 10. August, um 20.45 Uhr als "Atlas"-Kurve fungieren. Das dk-Kundenzentrum ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Verkauf ist auf maximal 10 Tickets pro Person limitiert.