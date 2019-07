Delmenhorst. Kein aktueller Fußball-Bezirksligist in Niedersachsen hat seit 2017 mehr Gegentore kassiert als der SV Baris Delmenhorst. Trotzdem bestand nie eine ernste Abstiegsgefahr – und das soll so blieben.

