Die Handball-Saison 2019/20 beginnt am ersten September-Wochenende. Dann werden außergewöhnlich viele Jugend-Mannschaften aus der Handball-Region Oldenburg sowie von der HSG Delmenhorst, die zum Bremer Handball-Verband gehört, in höheren Spielklassen (Landes-, Verbands- und Oberligen) vertreten sein. Waren es in der jüngeren Vergangenheit durchschnittlich elf Mannschaften, werden dann gleich 16 Teams zum ersten Mal um Punkte kämpfen. Einen großen Zuwachs gab es vor allem im weiblichen Bereich. Bislang waren in der Regel zwei bis drei Mädchenteams auf dieser Ebene dabei. Zur neuen Spielzeit werden es acht sein.

In den verschiedenen Ligen spielen:

Männliche A-Jugend, Vorrunde zur Oberliga : HSG Delmenhorst, HSG Grüppenbühren/Bookholzbolzberg.

Männliche B-Jugend, Landesliga: HSG Delmenhorst, TS Hoykenkamp, HSG Grüppenbühren/Bookholzbolzberg.

Männliche C-Jugend, Landesliga: HSG Delmenhorst, TS Hoykenkamp, TV Neerstedt.

Weibliche A-Jugend, Vorrunde zur Oberliga: TV Neerstedt.

Weibliche A-Jugend, Landesliga: HSG Delmenhorst, TS Hoykenkamp, HSG Grüppenbühren/Bookholzbolzberg.

Weibliche B-Jugend, Vorrunde zur Oberliga: HSG Delmenhorst.

Weibliche B-Jugend, Landesliga : HSG Grüppenbühren/Bookholzbolzberg.

Weibliche C-Jugend, Vorrunde zur Oberliga/Landesliga: HSG Delmenhorst, HSG Hude/Falkenburg.

Im Seniorenbereich laufen die Männer der HSG Delmenhorst in der Oberliga auf. Der TV Neerstedt tritt in der Verbandsliga an. Die HSG Delmenhorst II und die HSG Grüppenb./Bookholzberg bestreiten ihre Punktspiele in der Landesliga. In der Landesklasse treten die TS Hoykenkamp, die HSG Hude/Falkenburg und die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II an. Bei den Frauen kämpfen sowohl der TV Neerstedt als auch die HSG Hude/Falkenburg in der Oberliga um Punkte. Die HSG Delmenhorst ist in der Landesliga vertreten, und die HSG Hude/Falkenburg II und die HSG Grüppenb./Bookholzberg laufen in der Landesklasse auf.