Delmenhorst. Der Vorverkauf von Eintrittskarten für das DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und dem SV Werder beim dk ist beendet. Alle Tickets sind vergriffen.

Das dk meldet „ausverkauft“. Die letzten Eintrittskarten für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und dem SV Werder Bremen, die in der Geschäftsstelle an der Langen Straße angeboten wurden, sind bereits am Freitagmorgen verkauft worden. Damit ist der Vorverkauf für die Westkurve, die „Atlas-Kurve“ beendet.

Karten nur noch für Werder-Fans

Der SV Werder habe, teilte der SV Atlas derweil mit, inzwischen die mehr als 50.000 Online-Abfragen bearbeitet „zugelost und Zu- und Absagen“ verschickt. Es gibt, laut des SVA, für Fußball-Fans nur noch wenige Restkarten für den Vergleich zwischen dem Ober- und dem Bundesligisten, der am Samstag, 10. August, ab 20.45 Uhr im Weserstadion ausgetragen wird. Es seien aber ausschließlich Einzelplätze im Ost-Oberrang mit ein geschränkter Sicht – und sie können nur von Werder-Fans erworben werden, heißt es in der Atlas-Mitteilung. Diese letzten Tickets könnten online auf der Internetseite www.werder.de, telefonisch über das Callcenter des Erstligisten (0421/434590) oder im Ticketcenter am Stadion an der Franz-Böhmert-Straße 1c in Bremen gekauft werden.