Delmenhorst. Die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst treten an diesem Freitag, 19.30 Uhr, in Gristede in einem Testspiel gegen den Regionalligisten SSV Jeddeloh an. Ein für den 20. Juli geplantes Turnier wurde abgesagt.

Die Oberliga-Mannschaft des SV Atlas Delmenhorst überprüft an diesem Freitag im Ammerland den Stand ihrer Form auf dem Weg in die Saison 2019/20. In Gristede, einem Ortsteil der Gemeinde Wiefelstede, trifft sie auf den klassenhöheren Fußball-Regionalligisten SSV Jeddeloh. Die Partie wird um 19.30 Uhr auf dem Platz an der Fehrenkampstraße angepfiffen.

Für den Delmenhorster Trainer Key Riebau wird die Begegnung auch zu einem Wiedersehen mit einigen Spielern, mit denen er bis November 2018 zusammengearbeitete. Er war von Juli 2016 an Coach des Regionalligisten gewsen. Nach der Trennung vom SSV hatte Riebau eine Pause eingelegt, ehe er Ende Mai beim SV Atlas unterschrieb.

Turnier in Metjendorf fällt aus

Vom 19. bis 21. Juli wird Riebau mit seiner Mannschaft ein Trainingslager in Westerstede bestreiten. In dessen Verlauf war für Samstag, 20. Juli, die Teilnahme am Hoppmann-Cup des TV Metjendorf geplant. Außer den Delmenhorstern und der Kreisliga-Elf des Ausrichters wollten die Regionalliga-Teams Jeddeloh und VfB Oldenburg daran teilnehmen. Die Auslosung der ersten Runden des zweigleisigen Pokalwettbewerbs des Niedersächsischen Fußball-Verbands hatte allerdings ergeben, dass die beiden Viertligisten in der Qualifikationsrunde des Strangs mit den Mannschaften aus der Regionalliga und der 3. Liga am Sonntag, 21. Juli (ab 15 Uhr in der 53acht-Arena des SSV), gegeneinander spielen müssen. Deshalb wurde das Turnier in Metjendorf abgesagt.

Letztes Atlas-Testspiel am 17. Juli

Der SV Atlas hat aber bereits einen neuen Termin für die Generalprobe für das erste Pflichtspiel der Saison 2019/20, dem Landespokal-Achtelfinale gegen den SC Spelle-Venhaus am 27. Juli (18 Uhr, Stadion an der Düsternortstraße), gefunden. Am Mittwoch, 17. Juli, empfängt der SVA auf der Anlage des Delmenhorster TB am Kleinen Meer den FC Oberneuland (Bremen-Liga). Das Testspiel beginnt um 19.30 Uhr.