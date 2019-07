Landkreis. Werder-Trainer Florian Kohfeldt inspiriert den TV Jahn Delmenhorst zur Produktion eines neuen Vereinsschals auf dem "Schönster Verein" steht.

Kohfeldt-Zitat als Inspiration. Florian Kohfeldt, Trainer des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen, freut sich natürlich auf das DFB-Pokalspiel am 10. August gegen die Oberliga-Mannschaft des SV Atlas. Schließlich hat er lange in Delmenhorst gelebt und dort auch Fußball gespielt. Allerdings nicht für den Club, auf den er mit Werder treffen wird. „Atlas ist nicht mein Heimmatverein“, hatte er Anfang Juli gesagt, „sondern Jahn Delmenhorst“. Und grinsend hinzugefügt: „Jahn ist der schönste Verein in Delmenhorst.“ Das kam dort natürlich sehr, sehr gut an – und lieferte die Idee für einen neuen Vereinsschal. „Schönster Verein“ steht in weißen Großbuchstaben auf der lila Wolle neben einem Jahn-Logo. Darunter ist „Delmenhorst ist unsere Stadt“ zu lesen. Auf der Rückseite steht: TV Jahn Delmenhorst – Familienverein seit 1909.

DTB-Talent trainiert beim NFV. Enes Malik Yalcin vom Delmenhorster TB wird vom 17. bis 19. Juli an einem Talentferiencamp des Niedersächsischen Fußball-Verbands teilnehmen. Das gab der Verband jetzt bekannt. Der Delmenhorster ist einer von 90 Nachwuchsfußballern der Altersklasse U12, die von NFV-Trainer Martin Mohs eine Einladung in die Sportschule in Barsinghausen erhalten haben. Sie wurden in zwei Gruppen mit je 45 Fußballern aufgeteilt. Eine wird bereits vom 15. bis 17. Juli dort sein.

Sichtungslehrgang mit HTB-Spielerin. Lotta Lorena Drews vom Harpstedter TB wird vom 19. bis 21. Juli in der NFV-Sportschule Barsinghausen an einem U14-Juniorinnen-Sichtungslehrgang teilnehmen. NFV-Trainer Thomas Pfannkuch hat insgesamt 33 Spielerinnen eingeladen, teilte der Verband mit.

SV Baris fast nur zuhause. Bezirksligist SV Baris hat sein erstes Testspiel beim Kreisligisten SV Atlas II mit 4:0 gewonnen. Neben Dennis Kuhn traf dreimal Mikael Blümel, womit schon feststeht, das Baris in der Vorbereitung auswärts ungeschlagen bleiben wird. Die restlichen vier Testspiele vor der Bezirkspokal-Erstrundenpartie beim FC Hude am 28. Juli finden alle auf der eigenen Anlage an der Lerchenstraße statt. Am Sonntag kommt Bremen-Liga-Aufsteiger SV Hemelingen.

Heimsieg des TSV Ippener. Die Herren des TSV Ippener haben im Rahmen des traditionellen Sportwochenendes ihr eigenes Kleinfeldturnier gewonnen. Maxi Groeneveld wurde zudem bester Torschütze für das Team aus der 2. Kreisklasse. Bei den Ü40-Oldies setzte sich der TuS Syke durch.