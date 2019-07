Hude. Der Huder TV richtet von diesem Donnerstag an die Huder Open 2019 aus. In dem Tennis-Turnier geht es in vier Altersklassen um die Siege.

Die Stärke von Tennisspielern wird durch die so genannten Leistungsklassen (LK) beschrieben. Die besten Aktiven erreichen diejenigen Stufen, die mit einstelligen Zahlen gekennzeichnet werden. 28 Spieler und Spielerinnen dieses Levels sind in den Teilnehmerfeldern der Huder Open 2019 zu finden, die der Huder TV von diesem Donnerstag an bis Sonntag auf seinen Plätzen am Vielstedter Kirchweg ausrichtet. Insgesamt 81 Anmeldungen sind laut des Tennisportals mybigpoint.de für die Wettbewerbe der Herren, Herren 30, Herren 40 und Damen 30 eingegangen.

Delmenhorster Carsten Glander an Position eins gesetzt

Der Spieler mit der besten LK, der für die Huder Open gemeldet hat, ist Carsten Glander von BW Delmenhorst: LK3. Er wurde bei den Herren 30 natürlich an der Position eins gesetzt. In dieser Konkurrenz treten auch sein Vereinskamerad Torsten Spille und Jens Peter Pielok vom Delmenhorster TC an. Auch in den anderen drei Konkurrenzen sind Aktive aus der Stadt vertreten. Acht Spielerinnen und Spieler des gastgebenden Vereins haben ihre Teilnahme angekündigt.