Ganderkesee. Heike Jahncke vom RV Ganderkeseerin hat die Chance, bei der Europameisterschaft 2019 der ländlichen Vielseitigkeitsreiter zu starten.

Heike Jahncke hat die Chance, bei der Europameisterschaft 2019 der ländlichen Vielseitigkeitsreiter zu starten. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) teilte mit, dass die Sportlerin, die für den RV Ganderkesee antritt, mit ihren Pferden Mighty Spring und Coco für die so genannte Longlist nominiert wurde, von der die EM-Teilnehmer ausgewählt werden. Die Titel in Einzel- und Mannschaftswertung werden vom 1. bis 4. August in Westerstede vergeben. Deutschland ist zum sechsten Mal Gastgeber, zuletzt 2005 in Ganderkesee.

Entscheidung fällt Mitte Juli

Der EM-Gastgeber darf zwölf Paare entsenden, erklärte die FN: eine Mannschaft und zusätzlich sechs Einzelstarter. Die Mannschaftsführung hat 20 Reiterinnen und Reiter auf die Longlist gesetzt. Sie wurden aus denen ausgewählt, die zuvor ihr Interesse an der Teilnahme bekundet hatten. Ausschlaggebend waren die Erfolge bei Prüfungen auf dem Zwei- (bis 2019) und dem (seit 2019) Drei-Sterne-Niveau. Die Bekanntgabe der EM-Starter erfolgt laut FN Mitte Juli.

Die Longlist für die EM 2019 in Westerstede Die Longlist der Deutschen Reiterlichen Vereinigung für die Europameisterschaften 2019 der ländlichen Vielseitigkeitsreiter, die vom 1. bis 4. August in Westerstede ausgetragen wird (in alphabetischer Reihenfolge): Marie-Sophie Arnold (Fürfeld/RPF) mit Remember me

Antonia von Baath (Salzhausen/HAN) mit Freddie

Simone Boie (Hünxe/RHL) mit Scotch

Liv Gunzenhäuser (Bruchsal/BAW) mit Sewarion

Konstantin Harting (Königswinter/RHL) mit Cigaline

Jasmin Ingendahl (Neuenkirchen/HAN) mit Charlotte

Heike Jahnke (Ganderkesee/WES) mit Mighty Spring und Coco Spring

Karsten Jaspers (Westerstede/WES) mit Duke´s Delight

Fritz-Ludwig Lübbecke (Wingst/HAN) mit Caramia

Friederike Paradies (Düsseldorf/RHL) mit Amika Emerie

Sophie Pritschau (München/BAY) mit Careless Cricket

Melina Rytir (Düsseldorf/RHL) mit Fairy Tale CR

Katharina Schedel (Obing/BAY) mit Carla

Antje Schöninger (Lengenfeld/SAC) mit Quebec

Aline Stahn (Calden/HES) mit Callas und Herzsprung

Katharina Tietz (Hanstedt) mit Prouno und Aspen T

Johanna Wetjen (Rastede/WES) mit Lord Herbal

Merle Wewer (Peheim/WES) mit Magic Mic und Captain Hero

Marie Zauber (Ratingen/RHL) mit Q Base

Annika-Frederike Zerulla (Heitersheim) mit Riviera.





Die EM wird als kurze Vielseitigkeitsprüfung auf Drei-Sterne-Niveau ausgetragen. Nach einer Neuordnung der Bezeichnungen der Schwierigkeitsgrade (nicht der Anforderungen) ist ein Stern dazugekommen. Teilnahmeberechtigt sind Reiterinnen und Reiter, die seit 2017 keine lange internationale Drei- oder Vier-Sterne-Konkurrenz und kein offizielles FEI-Championat beendet haben.