Delmenhorst. Janina Meyer vom Lauf-Club 93 Delmenhorst hat beim Fünf-Seen-Lauf in Schwerin den Halbmarathon in der weiblichen Hauptklasse gewonnen. Ihre Siegerzeit: 1:36:56 Stunden.

Der Lauf-Club 93 Delmenhorst war am Wochenende mit neun Läuferinnen und Läufern bei der 35. Auflage des Fünf-Seen-Laufs in Schwerin vertreten. Die Organisatoren boten wieder verschiedene Wettkampfstrecken an, die allesamt mit diversen Steigungen gespickt und anspruchsvoll profiliert waren, berichtete LC 93-Pressesprecher Dieter Meyer. Die rund 3000 Teilnehmer hatten ideale Wetterbedingungen mit Temperaturen um 15 Grad.

Längste angebotene Strecke

Mit dem Halbmarathon nahmen drei LC 93-Athleten die längste angebotene Strecke in Angriff. Dabei erzielte Janina Meyer mit einer Zeit von 1:36:56 Stunden Platz eins in der weiblichen Hauptklasse. Die in Hannover lebende Meyer landete im Gesamtklassement auf Platz vier unter 137 weiblichen Teilnehmern. Mit einer Sekunde vor Meyer lief Dominik Brückner ins Ziel. Seine Zeit von 1:36:55 Stunden bedeutete Platz fünf in der männlichen Hauptklasse und Platz 46 unter 389 Teilnehmern. Zufrieden zeigte sich Dieter Meyer, der mit seiner Zeit von 1:45:03 Stunden elften Platz in der Altersklasse M 55 erreichte.

Über 15 Kilometer trat Wolfgang Lindenthal an, der sich mit einer sehr guten Zeit von 1:12:37 Stunden Rang zwei in der Altersklasse M 60 und damit einen Platz auf dem Treppchen sicherte. Dies bedeute Rang 36 unter 276 Männern.

50-Minutenmarke knapp verpasst

Joel Einemann war der schnellste Athlet des LC 93 über die Zehnkilometerstrecke. Mit 41:39 Minuten sicherte sich Einemann Platz drei in der männlichen Hauptklasse und belegte gleichzeitig einen sehr guten 13. Platz unter 1173 Teilnehmern. Mit 50:05 Minuten verpasste Lorena Menze zwar ganz knapp die 50-Minutenmarke, sicherte sich aber einen guten dritten Platz in der weiblichen Hauptklasse. Als Dritte im Bunde freute sich Jaika Meyer, dass sie mit ihrer Zeit von 58:35 Minuten deutlich unter einer Stunde blieb und Rang 19 in der weiblichen Hauptklasse erreichte.

Am Wettkampf über 5,2 Kilometer starteten mit Paul Stein und Jannik Ulbrich zwei Läufer vom LC 93 teil. Dabei erzielte Paul Stein mit 27:05 Minuten Rang acht in der Altersklasse M 30. Jannik Ulbrich blieb fünf Sekunden dahinter: Platz neun in der männlichen Hauptklasse.