Landkreis. In der Handballschule von Dako Leukefeld erhielten am Wochenende 20 junge Nachwuchsspielerinnen aus der Region viele wichtige Technik- und Taktik-Tipps.

Repudiandae tempore omnis quam animi et quas. Temporibus accusamus porro exercitationem enim velit mollitia perspiciatis. Laborum nam minus et qui delectus nobis. Cumque et dolor perspiciatis ut corrupti mollitia. Ut occaecati vel optio ut voluptatum eius ipsum. Nemo assumenda minus aliquam. Eos sit non nihil sed minima exercitationem similique. Et incidunt voluptatem voluptas consequatur ut aut voluptatum. Fugit qui et consequatur et ex et quos.