Ganderkesee. Sandra Auffarth und Tabea-Marie Meiners haben im Vielseitigkeitsturnier 2019 des Ammerländer RC in Westerstede Siege gefeiert.

Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee hat mit einem Nachwuchspferd die auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad stehende Prüfung des Vielseitigkeitsturniers 2019 in Fikensolt bei Westerstede gewonnen, das der Ammerländer RC ausrichtete. Die 32-Jährige siegte mit dem sechsjährigen Rosveel in der Geländepferdeprüfung der Klasse L. Sie war zudem in einer Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A** Zweite und Dritte, in der ihre Vereinskameradin Tabea-Marie Meiners den Sieg in der Abteilung der Junioren und Jungen Reiter feierte. Auch Heike Jahncke und Nina-Carlotta Meiners, ebenfalls vom RV Ganderkesee, freuten sich über gute Platzierungen.

Die Geländepferdeprüfung der Klasse L war der Höhepunkt des ersten Tags der dreitägigen Veranstaltung in Fikensolt. Auffarths starker Ritt mit Rosveel wurde mit der sehr guten Wertnote 9.50 belohnt. Auch Heike Jahnke und der fünfjährige LEB Empress überzeugten. Sie erhielten von den Richtern eine 8.60, mit der sie Rang zwei belegten.

Bounce qualifiziert sich für das Bundeschampionat 2019

Am zweiten Turniertag, am Samstag, wurde in Fikensolt dann eine Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A** ausgetragen. Auffarth beendete sie mit Rosveel mit 29,00 Minuspunkten auf dem zweiten Platz. Nach der Dressur zum Auftakt war sie mit 27,00 Strafzählern ins Springen gegangen, in dem sie fehlerfrei blieb. Auch im Geländeritt verzeichnete Auffarth mit dem Wallach keinen Hindernisfehler, überschritt aber die vorgegebene Optimalzeit um fünf Sekunden, sodass sie 2,00 Strafpunkte erhielt. Die Bergedorferin hatte in dieser Prüfung auch mit Bounce gemeldet. Die Dressur wurde mit 30,0 Minuspunkten bewertet, im Springen kamen vier für einen Fehler hinzu. Die Geländestrecke beendete die Bergedorferin mit dem fünfjährigen Hengst fehlerfrei und in der Zeit, sodass es bei 34,00 Minuspunkten blieb – Rang drei. "Mit dieser Platzierung hat unser selbst gezogener Bounce nun auch sein Ticket fürs Bundeschampionat gelöst", berichtete Auffarth auf ihrer Facebookseite. Es wird vom 4. bis 8. September in Warendorf ausgetragen.

Heike Jahncke startete in der Konkurrenz mit der sechsjährigen Stute Miss Mighty. Sie brachte ihr Dressurergebnis von 39,00 Minuspunkten mit Null-Runden im Springparcours und auf der Geländestrecke "ins Ziel". Damit platzierte sie sich als Sechste. Siegerin wurde Amke Göttrup vom RuFV Tammingaburg mit Dumbeldore (28,00).

Tabea-Marie und Nina-Carlotta Meiners auf den Plätze eins und drei

In dieser Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A** wurde auch ein Wettbewerb für Reitsportler der Altersklassen Junioren und Junge Reiter ausgetragen. Diesen gewann die Ganderkeseerin Tabea-Marie Meiners mit dem zwölfjährigen Oldenburger Wallach Luc M recht souverän. Ihre Dressur wurde mit 34,50 Minuspunkten bewertet, damit lag sie schon nach der ersten der drei Teildisziplinen in Führung. Im Springparcours und auf der Geländestrecke kamen keine Strafzähler hinzu. So wurde sie natürlich Erste. Den zweiten Rang sicherte sich Lana Diedrichsen vom RFV Engter mit Eschnapur, die 37,50 Minuspunkte aufwies. Dritte wurde die Ganderkeseerin Nina-Carlotta Meiners mit Lui M. Sie war nach der Dressur (42,00) Siebte, blieb im Springen fehlerfrei und überschritt im Gelände die vorgegebene Zeit um zwei Sekunden, sodass sie die Prüfung mit 42,80 Minuspunkten beendete. Ihre Schwester Tabea-Marie Meiners platzierte sich mit ihrem zweiten Pferd Elli M dann auch noch als Neunte (49,00).