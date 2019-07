Delmenhorst. Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst präsentiert in Harpstedt und Einen noch nicht in Oberliga-Form.

Während aus dem Festzelt die Musik schepperte, ist es auf dem Feld zwischen dem SV Atlas und dem VfL Wildeshausen am Sonntag eher gemächlich zugegangen. Der Delmenhorster Fußball-Oberligist und der Landesligist aus der Kreisstadt lieferten sich auf dem Sportplatz von Fortuna Einen im Testspiel einen ziemlich müden Kick, sodass Wildeshausens Trainer Marcel Bragula in der Schlussphase der Kragen platzte: „Aufwachen. Das ist hier doch kein Totentanz.“ Und die Ansage fruchtete. Denn kurze Zeit später später steckte VfL-Spielmacher Sascha Görke den Ball auf Lennard Feldhus durch, der vor Atlas-Torhüter Florian Urbainski die Ruhe bewahrte und dem Landesligisten so den 1:0-Sieg bescherte (85.).

Bragula wollte den Erfolg aber genauso wenig überbewerten wie Atlas-Coach Key Riebau die Niederlage – es war schließlich nur ein Test. „Wichtig ist, dass alle Spieler gesund geblieben sind und die Jungs eine saftige Einheit hatten. In Halbzeit zwei waren sie dann platt“, sagte Riebau und ergänzte: „Jetzt kommen einige Spieler zurück. Ab Dienstag wird es dann spannend.“





Die Delmenhorster haben allerdings auch noch einigen Verbesserungsbedarf, denn drei der vier Testspiele der Vorbereitung gingen bisher verloren. Am Freitagabend hatte es in einem Blitzturnier beim Kreisligisten Harpstedter TB in zwei Partien über 45 Minuten ein herausgequältes 1:0 gegen den Gastgeber und ein 1:2 gegen den Landesligisten TV Dinklage gegeben. Riebau hatte danach besonders mit Blick auf das Harpstedt-Spiel festgestellt: „Eigentlich ist es nicht unser Anspruch, so zu spielen.“

Zumindest am Sonntag hatte er an der Leistung kaum etwas auszusetzen. Er schickte sein Team in einem 4-2-3-1 auf den Platz. Die beiden Außenverteidiger Dennis Mooy und Kevin Radke rückten bei Ballbesitz hoch auf, sodass die beiden Innenverteidiger Stefan Bruns und Florian Stütz etwa auf Höhe der Mittellinie absicherten. Davor positionierten sich Nick Köster und Thomas Mutlu. Die Offensivspieler Marvin Osei, Musa Karli und Emiljano Mjeshtri sollten Stürmer Marco Prießner mit Vorlagen füttern. Ob das nun das neue Atlas-System wird? Riebau wollte sich jedenfalls nicht in die Karten schauen lassen: „Ich werde meine Rückschlüsse aus diesem Spiel ziehen.“

Tatsächlich baute der DFB-Pokal-Teilnehmer aus dieser Grundordnung heraus aber erstmal Druck auf und schnürte den VfL phasenweise ein. Doch zu selten stieß der SVA in den Strafraum der Krandelkicker vor. Ein, zwei Chancen erspielten sich die Blau-Gelben vor 500 Zuschauern dann aber doch. Die beste hatte Prießner in Minute 21. Den VfL-Keeper David Lohmann hatte er bereits überwunden, doch Lukas Schneider klärte auf der Linie. „Wir haben die erste Halbzeit bestimmt, aber wir müssen zielstrebiger werden“, sagte Riebau.



In Durchgang zwei wechselten beide Trainer ordentlich durch. Das wirkte sich unmittelbar auf den Spielfluss aus. Es passierte nämlich lange Zeit nichts, wobei der VfL nun mindestens ebenbürtig war. „Ich weiß nicht, ob der Sieg verdient war. Unzufrieden bin ich mit unseren Standards“, resümierte Bragula. Ein Extralob verteilte er unterdessen an Gastgeber Fortuna Einen, der das Spiel anlässlich des 100-jährigen Bestehens ausrichtete.

Auch am Freitag war Atlas der Stargast gewesen, das Blitzturnier in Harpstedt war das Vorprogramm zum Familienfest des HTB am Sonntag. In der ersten Partie gegen den TV Dinklage, der zuvor Harpstedt mit 3:1 bezwungen hatte, kombinierten die Delmenhorster zunächst prächtig. Der Offensive fehlte aber einfach die Durchschlagskraft, die Dinklager dagegen nutzten gleich die erste Chance zur Führung. Der weit vor dem Tor stehende Keeper Florian Urbainski war beim 20-Meter Lupfer zum Felix Schmiederer machtlos (12.).

Aber Atlas ließ sich nicht beirren: Prießner vollendete per Kopf die erste konsequent ausgespielte Kombination zum 1:1 (22.).

Die Delmenhorster erhöhten den Druck und wurden vom klassentieferen Gegner erneut ausgekontert. Schmiederer ließ Urbainski mit seinem platzierten Flachschuss in der 38. Minute wieder keine Chance. Dinklages Keeper Sven Neuefeind hielt den Turniersieg seines Teams dann fest.



Vor knapp 150 Zuschauern schrammte Atlas dann gegen die drei Klassen tiefer spielenden Harpstedter nur knapp an einer Blamage vorbei. Eine Einzelaktion von Tom Schmidt brachte die Entscheidung, er traf in der 36. Minute im Nachsetzen aus spitzem Winkel. Harpstedt stand jedoch danach mehrfach vor dem Ausgleich. Der überragende Neuzugang Malte Seemann im Tor rettete dem Favoriten den knappen Sieg, er entschärfte einen Harpstedter Hochkaräter unmittelbar vor Schluss spektakulär. „Mit den Ergebnissen bin ich natürlich überhaupt nicht zufrieden. Es ist nur Vorbereitung, da schaue ich nicht auf den Gegner. Aus dem ersten Spiel kann ich einige Erkenntnisse ziehen. Wir wollten Spielkontrolle und Ballbesitz. Das hatten wir“, sagte Riebau. Sportchef Bastian Fuhrken fand: „Der einzige Lichtblick war Malte Seemann im Tor.“