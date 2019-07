Stenum. Der VfL Stenum II verjüngt sich weiter und will mit neuem Trainer die Fußball-Kreisliga halten.

Die zweite Mannschaft des VfL Stenum hat sich in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach als furchtlos erwiesen, bei der ersten Ansage des neuen Trainers können einem aber schon die Knie weich werden. Noch vor seinem ersten Arbeitstag hat Frank Radzanowski klar gestellt: Wer spielen will, muss leiden. „Jeder muss sich zeigen. Ich laufe niemandem hinterher“, kündigte er an und informierte fast schon drohend: „Wir haben auch noch eine dritte und vierte Mannschaft.“

Auf einen Aufstiegsbonus kann also wohl niemand aus dem Kader hoffen. Die meisten Stenumer stehen vor ihrer ersten Kreisliga-Saison; die zweite Mannschaft hatte neun Jahre lang in der Kreisklasse gespielt, ehe unter Uwe Hammes mit Platz drei in einem spannenden Finale Ende Mai noch die Rückkehr gelang. Radzanowski übernimmt nun und kommt selbst als Erfolgstrainer: Er führte die A-Jugend zur Bezirksliga-Meisterschaft. Durch den Aufstieg der zweiten Herren wird Radzanowskis Qualität als Trainer stärker gefordert sein als ursprünglich eingeplant. „Eigentlich war ich ja eher auf die 1.Kreisklasse und nicht auf die Kreisliga eingestellt", sagt der 52-Jährige. "Aber die Jungs haben das so gut gedreht und einen tollen Endspurt hingelegt, das finde ich richtig geil.“

Fünf A-Jugendliche neu dabei

Seit dem 2. Juli befindet sich der Kreisliga-Aufsteiger in der Saisonvorbereitung. Bis zum Erstrundenspiel im Kreispokal gegen den VfR Wardenburg, das für den 28. Juli angesetzt ist, sind drei Trainingseinheiten und ein Testspiel pro Woche geplant. Die erste Trainingswoche übernahm Co-Trainer Hannes Krummen. „Die A-Jugend-Saison war sehr lang, ich brauche einfach mal eine kleine Pause“, erklärt Radzanowski. Der erste Test gegen den Nordenhamer Kreisklassen-Vertreter SV Phiesewarden findet am 14. Juli in Stenum statt.

Radzanowski kann zum großen Teil auf eine eingespielte und eingeschworene Truppe setzen, denn 16 Spieler bleiben weiter fest dabei. Mit David Kirschberger, Mark Hartmann und Finn-Luca Lampe haben nur drei Spieler den Kader definitiv verlassen. Merlin Dirks, Mathis Esch, Fabio D'Ambrosio und Marcel Pleus stehen aber wegen ihres Studiums ebenfalls nur zeitlich eingeschränkt zur Verfügung. Mit Mike-Oliver Hartwig und Mattheo-Thomas Elsen (beide Defensive), Franko Hische (Mittelfeld) und den beiden Offensivspielern Mick Günther und Jonas Grenzen stoßen gleich fünf A-Jugendliche dazu. Als externe Zugänge komplettieren die beiden Offensivspieler Pascal Zoll (kommt vom Delmenhorster BV) und Yannik Osterloh (FC Hude) Stenums Kreisliga-Kader. „Die Jungs haben eine Super-Euphorie. Die sind alle heiß auf Fußball", sagt Radzanowski, der aber warnt: „Wir müssen gegen den Abstieg spielen. Der Klassenerhalt hängt gerade für uns als zweite Mannschaft von vielen Faktoren ab. Auch unsere erste Mannschaft muss gesund bleiben. Denn wenn die Personal braucht, dann hat das ganz klar Vorrang“, stellt Radzanowski unmissverständlich die Prioritäten klar. Ebenfalls geht es dem engagierten Trainer nicht nur um Resultate und Erfolge, sondern vorrangig um die Perspektive: „Wenn wir schon verstärkt auf unseren eigenen Nachwuchs setzen, dann darf man nicht immer nur aufs Ergebnis schauen."